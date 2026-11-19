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Palestino recibe a Unión La Calera en la jornada 28 de la Primera División Chile; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Palestino y Unión La Calera correspondiente a la jornada 28 de la Primera División Chile se disputará este viernes 20 de noviembre a las 20.30 h en el Estadio Municipal de La Cisterna, en la ciudad de Santiago.
El momento de los equipos
Palestino llega a este compromiso con el objetivo de recuperarse, luego de haber sufrido una derrota por 1-0 frente a La Serena en su última presentación. Por su parte, Unión La Calera atraviesa un presente positivo tras haber conseguido una victoria por 1-0 ante Huachipato en su anterior partido.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán imponer su ritmo en Santiago. La diferencia de ánimo tras los resultados de la fecha pasada marca una tendencia interesante en el terreno de juego, donde los locales intentarán hacer valer su localía ante una visita que llega motivada por el triunfo reciente.
Lo que está en juego
Para Palestino, el partido representa una oportunidad crucial para sumar puntos que le permitan mejorar su posición en la tabla de posiciones tras el tropiezo previo. Unión La Calera, en tanto, buscará capitalizar su buen momento para escalar puestos y consolidar su racha ganadora en la recta final del torneo.
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