Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado desde las 17.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Centenario, en uno de los partidos del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Palmeiras viene de perder ante Fluminense por 1-0 mientras que Estudiantes de La Plata llega de empatar ante Flamengo por 0-0.

Todo lo que hay que saber

Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata

Hora: 17.00h

Partido correspondiente a la fecha 19 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Palmeiras y Estudiantes de La Plata en la tabla de posiciones

El grupo F de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .