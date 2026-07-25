Palmeiras vs. Atlético Mineiro por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Palmeiras y Atlético Mineiro, correspondiente a la vigésima jornada del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 26 de julio a las 19.30 h en el estadio Nubank Parque, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.

El presente de los protagonistas

El equipo local, Palmeiras, arriba al compromiso con el ánimo en alto tras conseguir una victoria por 3-1 frente a Coritiba en su última presentación. Por el lado del visitante, Atlético Mineiro buscará retomar la senda del triunfo luego de igualar 1-1 ante Bahía en su partido previo.

Estadísticas del cruce

Ambos conjuntos se miden en un momento clave de la temporada, buscando consolidar su rendimiento en la tabla de posiciones. Mientras que Palmeiras llega tras un triunfo sólido, el 'Galo' intentará aprovechar su estructura táctica para romper la racha de paridad que arrastra del último encuentro.

Qué está en juego

Para Palmeiras, el duelo representa una oportunidad fundamental para escalar posiciones y mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia en esta instancia del torneo. Atlético Mineiro, por su parte, necesita sumar de a tres como visitante para no perderle pisada a los líderes y estabilizar su campaña en esta segunda mitad del certamen.