Palmeiras vs. Atlético Mineiro por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Palmeiras recibe a Atlético Mineiro en la jornada 20 de la máxima categoría del fútbol brasileño; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Palmeiras y Atlético Mineiro, correspondiente a la vigésima jornada del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 26 de julio a las 19.30 h en el estadio Nubank Parque, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.
El presente de los protagonistas
El equipo local, Palmeiras, arriba al compromiso con el ánimo en alto tras conseguir una victoria por 3-1 frente a Coritiba en su última presentación. Por el lado del visitante, Atlético Mineiro buscará retomar la senda del triunfo luego de igualar 1-1 ante Bahía en su partido previo.
Estadísticas del cruce
Ambos conjuntos se miden en un momento clave de la temporada, buscando consolidar su rendimiento en la tabla de posiciones. Mientras que Palmeiras llega tras un triunfo sólido, el 'Galo' intentará aprovechar su estructura táctica para romper la racha de paridad que arrastra del último encuentro.
Qué está en juego
Para Palmeiras, el duelo representa una oportunidad fundamental para escalar posiciones y mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia en esta instancia del torneo. Atlético Mineiro, por su parte, necesita sumar de a tres como visitante para no perderle pisada a los líderes y estabilizar su campaña en esta segunda mitad del certamen.
- 1
River vs. Barracas Central: cuándo se juega el partido del Torneo Clausura 2026
- 2
Guardiola le dijo que no a Italia y Maldini apunta a un viejo compañero para tomar las riendas de la Azzurra: Andrea Pirlo
- 3
River, en un clima interno enrarecido: todas las preocupaciones de la dirigencia y Coudet más allá del golpe de efecto millonario por Correa
- 4
Un organismo internacional advirtió sobre posibles irregularidades en dos partidos de España durante el Mundial 2026