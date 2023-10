escuchar

Palmeiras tendrá un aliado para la revancha de este jueves, por la segunda semifinal de la Copa Libertadores ante Boca, en San Pablo: el césped sintético. En Brasil, el Allianz Park, el estadio del Palmeiras, se entregó a este suelo a partir de febrero de 2020, cuando renovó su campo contando con una alta tecnología para su mantenimiento. ¿Por qué será un rival adicional para Boca? Porque, entre otras cosas, la pelota no pica de igual forma en un pasto natural que en un campo sintético o con mezcla, como actualmente tiene el Monumental. Un pique, un efecto no esperado para el control de la pelota; una velocidad no calculada del todo bien para atacar el espacio luego de un pase largo; todos detalles que no sólo pueden definir quién gana o pierde un partido, sino también el pasaje a la final de la Copa Libertadores de América.

Una de las razones por las que River saca diferencia como local, por ejemplo, es la adaptación que lograron sus futbolistas a jugar allí. Al principio, bajo el mando de Marcelo Gallardo, hasta a los propios jugadores millonarios les costó adaptarse a las nuevas “velocidades” del juego, pero con el tiempo fue un aliado, a tal punto que ahora, con la dirección técnica de Martín Demichelis, River suma 18 triunfos consecutivos jugando como local. Como sucede en el fútbol, ninguna variable es lo suficientemente determinante para influir en el resultado, pero la sumatoria de detalles sí. Y el campo de juego es una de esas variables, como la estrategia de los equipos, la elección de los titulares y las modificaciones, el plan del entrenador y cómo se levanten ese día los futbolistas.

“Es un golpe fuerte pero ya pensamos en el jueves. Duele la derrota. Es un clásico, hay que superar este golpe porque el jueves ante Palmeiras nos jugamos todo. Me jugué con un equipo más fresco, ya que si hubiesen jugado los titulares quizás hubiésemos perdido igual. En el segundo tuvimos las posibilidades y no se pudo dar”, dijo Jorge Almirón luego de la derrota de Boca ante River.

En el marco internacional, Palmeiras jugó 23 partidos como local, de los que cosechó 15 triunfos, cinco empates y tres derrotas (65 por ciento de victorias). Lo cierto es que, a pesar de estos números, hay una estadística de la puede aferrarse el hincha del Xeneize: las tres caídas del Verdao fueron contra equipos argentinos (River le ganó 2-0 en la semi de la Libertadores 2020 y Defensa y Justicia lo venció primero 2-1 para consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana 2021 y lo derrotó 4-3 en la etapa de grupos de la Copa en 2021).

Además, de la mano del césped sintético el club ganó dos Copa Libertadores (2020 y 2021), un Brasileirao (2022), la Copa de Brasil (2020), la Recopa Sudamericana (2022), la Supercopa de Brasil (2023) y tres Campeonatos Paulistas (2020, 2022 y 2023).

El césped sintético del estadio Allianz Park, de Palmeiras, en San Pablo, donde Boca jugará la revancha por las semifinales de la Copa Libertadores Prensa Palmeiras

Boca volvió a los entrenamientos este lunes por la mañana en el predio de Ezeiza, pero según pudo averiguar LA NACION, no entrenó el plantel en la cancha de sintético. .El martes lo hará nuevamente a puertas cerradas y allí sí Almirón dispondría de un entrenamiento en el césped sintético para adaptarse al campo del Allianz Park de Palmeiras. El martes después de almorzar el plantel viajará rumbo a San Pablo.

Boca quedó más presionado luego de la derrota con River en el superclásico, pero las preocupaciones por el campo de juego donde definirá la serie con Palmeiras arrancaron antes. Sergio Romero, el único titular que jugó desde el arranque este domingo en la Bombonera, había dicho: “Es lo único que me preocupa. Es un poco raro que a esta altura de la vida estemos hablando de que un equipo de fútbol tiene césped sintético. La verdad que la Conmebol y la FIFA deberían decir que fuera híbrido o césped natural. Para eso está el hockey, esto es fútbol”, comentó Chiquito.

Jorge Almirón da indicaciones con la mira puesta en la revancha con Palmeiras Prensa Boca

El campo cuenta con cauchos cilíndricos de 5 milímetros, llamados TPE, que es un tipo de “elastómero termoplástico”, según ha contado Alessandro Oliveira, presidente del Soccer Grass, empresa responsable de las obras del Allianz Parque. En la conferencia de prensa posterior al empate sin goles entre Boca y Palmeiras, le preguntaron a Jorge Almirón y Nicolás Figal, quienes se presentaron a la conferencia de prensa de la Conmebol, por el campo de juego sintético.

“Sé lo que es jugar en césped sintético porque en mi anterior equipo jugaba en la MLS, y allá es común que los partidos se jueguen en campos de juego que no son de pasto natural. Hay diferencias, la pelota pica distinto, habrá que tener una concentración mayor para calcular las velocidades y los movimientos, pero lo importante es que nosotros podamos hacer un buen partido desde el funcionamiento como lo hicimos en la ida ante Palmeiras”, dijo Figal, que llegó a Boca proveniente de Inter Miami (actual equipo de Lionel Messi), que jugaba en la liga de los Estados Unidos.

Palmeiras vs River, por la Copa Libertadores 2020; el equipo de Gallardo quedó eliminado pero ganó como visitante en el césped sintético AFP

Almirón fue en la misma dirección: “Será un tema a tener en cuenta, pero confío en que vamos a ir allá y hacer un buen partido como fue en la Bombonera. Los jugadores saben adaptarse a distintos escenarios y vamos a saber jugar en ese estadio, habrá que estar atentos y no cometer errores, pero así como hicimos un buen partido en la Bombonera lo podemos hacer en Brasil”.

El jueves a las 21.30 Boca se enfrentará a Palmeiras por la revancha de la serie de semifinales de la Copa Libertadores. Están para resolver las dudas de Jorge Almirón en cuanto al equipo que saldrá a jugar, el interrogante de cómo rendirán los futbolistas elegidos y una doble complejidad para el Xeneize: jugar bien y hacer pie en el césped sintético.

LA NACION