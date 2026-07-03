Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Paraguay y Francia en el marco de la quinta jornada del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Paraguay y Francia correspondiente al Mundial 2026 se disputará este sábado 4 de julio a las 18.00 h en el Philadelphia Stadium, ubicado en Philadelphia, Pennsylvania.
El momento de los equipos
Paraguay llega al compromiso tras igualar 1-1 ante Alemania en su última presentación. Por su parte, Francia atraviesa un presente positivo luego de haber vencido 3-0 a Suecia en su encuentro anterior.
Números que anticipan el duelo
El seleccionado paraguayo buscará mejorar su rendimiento tras el empate reciente, mientras que el conjunto francés llega con la confianza alta tras su contundente victoria ante el equipo sueco.
Lo que está en juego
Ambos seleccionados se enfrentan en esta quinta jornada con el objetivo de sumar puntos vitales para escalar posiciones en el desarrollo del Mundial 2026.
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