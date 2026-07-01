Argentina vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes en el penúltimo encuentro de los 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el objetivo de dar un paso más hacia la defensa del título que logró en Qatar 2022. El encuentro está programado para las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami y se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al encuentro que arbitrará el canadiense Drew Fischer, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado albiceleste con una cuota máxima de 1.20 contra 21.0 que cotiza su derrota y eliminación, es decir una victoria del elenco africano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 7.55.

Argentina vs. Cabo Verde: todo lo que hay que saber

Mundial 2026 - 16avos de final

Día: Viernes 3 de julio.

Hora: 19 (hora argentina).

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos).

Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

TV: DSports, Telefé, TyC Sports y TV Pública.

Streaming: Paramount+ y Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El equipo albiceleste lideró el Grupo J de la primera etapa con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 con seis goles de Lionel Messi, quien, a sus 39 años, es la gran figura del equipo en su sexta Copa del Mundo. El hecho de haber llegado al último encuentro con el liderazgo asegurado, le permitió al entrenador Lionel Scaloni hacer una profunda rotación y, así, le dio minutos a todos los jugadores de campo.

Lo positivo para el entrenador es que recuperó a Cristian Romero, quien frente a los austríacos había sufrido un golpe en la misma rodilla que se lesionó gravemente antes del torneo y su presencia estaba en duda. En caso de no estar a disposición, su lugar sería ocupado por Nicolás Otamendi, pero todo hace suponer que va desde el arranque al igual que Facundo Medina en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico ya superó un problema muscular y, de hecho, fue desde el arranque contra Jordania, pero su falta de ritmo y el buen rendimiento del jugador de Olympique de Marsella hacen que el DT muy probablemente se incline por este último.

Aunque Nicolás Tagliafico ya está recuperado de su lesión, Facundo Medina se perfila para ser titular ante Cabo Verde TODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De mitad de cancha en adelante el equipo no se toca. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada son números puestos al igual que Lionel Messi. El 9 volverá a ser Lautaro Martínez, quien en la competencia interna con Julián Alvarez saca ventaja a partir de su presente y de la falta de rodaje con la que llegó el ‘Araña’ al torneo, tras estar más de un mes inactivo por un esguince de tobillo.

El elenco africano es la gran sorpresa del campeonato, con la particularidad de que está invicto y todavía no ganó porque fue segundo en la zona H con tres empates: ante España 0 a 0, Uruguay 2 a 2 y Arabia Saudita 0 a 0. En su primera incursión en un Mundial, buscará hacer historia frente al último campeón del mundo y más allá de que, en la previa, parece una utopía conseguir un resultado a su favor.

Ningún equipo le pudo ganar a Cabo Verde, próximo rival de la Argentina, en el Mundial 2026 Erik S. Lesser - FRE53108 AP

El historial entre argentinos y caboverdianos no tiene antecedentes, por lo que se inaugurará con el encuentro entre sí en el Mundial 2026.

El que se imponga en el cruce avanzará a octavos de final y tendrá como rival al ganador de Australia vs. Egipto, que se enfrentarán este mismo viernes 3 de julio, pero a las 15 (hora argentina).

Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026, con siete clasificados Canchallena

Los cruces de eliminación directa que debe ganar la Argentina para ganar el Mundial

16avos de final

Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Octavos de final

Argentina vs. Australia o Egipto – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Cuartos de final

Argentina vs. Suiza, Argelia, Colombia o Ghana – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Argentina vs. Inglaterra, Brasil, Noruega, México o RD Congo – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Argentina – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final