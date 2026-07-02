Cabo Verde no se achica ante Argentina: “Esto es más importante que nuestra independencia”

MIAMI (enviado especial).- A las 12 en punto del mediodía el sol de Miami caía impiadoso sobre el césped del estadio del Inter, donde Messi jugó los últimos tres años hasta que la franquicia de la MLS decidió emplazar otro recinto más moderno y acorde al mejor jugador del mundo en otra área de la ciudad. Pese al calor, y en la previa del partido más importantes de sus vidas, los jugadores de Cabo Verde salieron desde el vestuario con el ánimo por las nubes en los quince minutos abiertos dispuestos para la prensa.

Entrenamiento de Cabo Verde en Miami Matías Boela

Con la confianza en alza entrenaron en el pesado calor de Miami. Los veintiséis jugadores se movieron bajo las órdenes del preparador físico y ante la atenta mirada del DT “Bubista”. El equipo africano llegó en la noche del miércoles desde Tampa, donde tiene su base de entrenamiento, a unos 500 kilómetros de Miami.

La expectativa en el archipiélago sobre el Atlántico, ubicado frente a las costas de Senegal, es máxima. Los caboverdianos consideran al partido de mañana como uno de los hitos más importantes en la historia del país, que tiene unos 500.000 habitantes y otros tantos diseminados por el mundo. La diáspora caboverdiana se extiende por Portugal, país del que se independizó en 1975, España, Francia y Reino Unido. También hay fuerte presencia de hijos y nietos de caboverdianos en Estados Unidos, Brasil y Argentina.

Dailon Livramento, el 9 de Cabo Verde Prensa Cabo Verde

Justamente se espera que mañana lleguen miles de caboverdianos para presenciar el encuentro en el Hard Rock Stadium contra la selección de Messi. Por eso, en las últimas horas la Federación Caboverdiana de Fútbol anunció que compró entradas para garantizar que haya más hinchas. La compra incluyó un lote de entradas a precios oficiales, algo por lo que vienen reclamando miles de argentinos que están viendo cómo la reventa arranca en los 3.000 dólares por ticket y trepa por encima de los 13.000 dólares.

Mientras los Tiburones Azules entrenaban, LA NACION habló con el único periodista enviado por RTC, la radio televisión caboverdiana. Víctor Hugo Fortes dijo que para “Cabo Verde esta es una gran oportunidad de mostrarle al mundo no solo el fútbol si no todo el país”.

Jugadores de Cabo Verde celebran tras avanzar a la siguiente ronda de la Copa Mundial tras el empate 0-0 con Arabia Saudí en el Grupo H el viernes 26 de junio del 2026. (AP Foto/David J. Phillip) David J. Phillip - AP

-¿Qué significa este momento para su país?

-Es un gran momento de mostrar donde está Cabo Verde, somos islas bien pequeñas en el Atlántico. El mundo preguntaba donde quedaba y creo que ahora ya lo hace menos. Solo basta con ver el grupo de periodistas de todo el mundo que hoy están aquí. Cuando comenzó el Mundial, éramos solo tres en Tampa. Ahora tenemos más de cien, es bueno para nosotros porque Cabo Verde está de moda porque somos un país que vive mucho del turismo.

-¿Recuerdan alguna alegría semejante a esta?

-Siempre que hay un momento histórico como la clasificación al Mundial el año pasado se dice que es el momento más importante de la historia, incluso por encima de la independencia del país hace 50 años. La clasificación para la siguiente ronda es un gran efecto para nosotros. En Cabo Verde se vive con mucha alegría y esperanza.

Cabo Verde palpita el duelo contra Argentina: el entrenamiento en el predio del Inter Miami

-¿Para tanto? ¿Por encima de la independencia?

-Los que vivieron la independencia en 1975 dicen que esto que está pasando es mucho más fuerte por toda la euforia y alegría con la selección.

-¿A qué jugadores debe prestarles atención Argentina?

-Cabo Verde es un grupo, no podemos destacar a uno. De los 26 jugadores del plantel, Bubista utilizó 25. No hay mucha diferencia entre ellos. Vozinha es el más veterano y capitán. No hay uno que se destaque como sí pasa en Argentina, que tiene a Messi que marcó seis goles en tres partidos. Es un crack pero para Cabo Verde la unidad del grupo es lo más importante para nosotros.

El arquero de Cabo Verde Vozinha es la figura de su selección Ashley Landis - AP

-¿Cómo surgió la idea de armar una selección con todos jugadores que están en el exterior?

-Es una idea antigua, no es la primera vez que pasa. En los 90 los jugadores no eran profesionales pero luego empezaron a salir a jugar a otros países. También están los jóvenes que nacieron en España, Portugal y Francia que tienen más calidad y hacen que Cabo Verde sea más fuerte.

-¿Qué conocen de Argentina?

-Tenemos historias de jugadores de Cabo Verde que han jugado allí. También recordamos los tiempos de Diego Armando Maradona y ahora disfrutamos con Messi. Muchos aficionados hinchan por Argentina en los Mundiales. Pero ahora tienen definido guardar la camiseta argentina y ponerse la de Cabo Verde.

-¿Vozinha es la mayor figura?

-Es un gran arquero que se destacó en el partido contra España. Ya fue figura en otras competiciones y también en Portugal, donde juega en el ascenso. Es un gran showman en el Mundial, que es una gran vitrina que le trae más seguidores. Pero lo importante aquí es el equipo

-¿Creen que le pueden ganar a Argentina?

-Si

-¿En los 90 minutos, en los penales?

-Como sea.

-¿Cómo los van a recibir en su país?

-Con una gran fiesta, no importa el resultado de mañana. Ya solamente estar aquí es un orgullo para nosotros. Si le ganamos a Argentina vamos a estar más tiempo y vamos a retrasar la llegada a Cabo Verde.