Paraguay vs. Turquía, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Con la misión de conseguir un buen resultado para no hipotecar sus chances de avanzar a 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, la selección de Paraguay enfrentará este sábado a Turquía, por la segunda fecha del Grupo D. El encuentro se disputará desde las 00.00 (hora argentina) en el estadio de San Francisco y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al encuentro que arbitrará el salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo europeo con una cuota máxima de 2.08 contra 4.10 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los sudamericanos. El empate llega a 3.47.

El encuentro tendrá cara a cara a los dos equipos que perdieron en su debut, por lo que necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla de posiciones de la zona que comandan Estados Unidos y Australia con tres puntos cada uno. Si bien una nueva derrota no los elimina porque podrían acceder a la siguiente etapa como uno de los mejores terceros, les condicionará la continuidad.

La Albirroja, de la mano de Gustavo Alfaro, fue sexta en las eliminatorias sudamericanas y se clasificó a una Copa del Mundo después de 16 años. Su última aparición había sido en Sudáfrica 2010, donde de la mano de Gerardo Martino tuvo su mejor actuación histórica y llegó a los cuartos de final. En la preparación para el gran objetivo de la temporada, goleó a Nicaragua 4 a 0 en el único amistoso que protagonizó.

Gustavo Alfaro se juega gran parte de su futuro en el Mundial 2026 en el partido ante Turquía PATRICK T. FALLON - AFP

Luego de la estrepitosa caída ante los estadounidenses por 4 a 1, Alfaro habló de cómo debe afrontar los próximo partidos la selección guaraní: “Quedan dos partidos por delante y tenemos que trabajar muy rápido. Es una cuestión de asumir las dificultades y errores que tuvimos y replantearnos las cosas. Todavía tenemos dos partidos y tenemos que seguir peleando para clasificar”.

Los turcos, en tanto, fueron sorprendidos por Australia 2 a 0 y quieren dejar atrás ese sinsabor para pelear por seguir en el certamen después de la primera etapa en su tercera incursión en una Copa del Mundo. Anteriormente jugaron en Suiza 1954 y Corea-Japón 2002, donde fueron terceros. A este certamen llegaron a través del repechaje de las eliminatorias de Europa, en las que le ganó a Rumania 1 a 0 y a Kosovo 1 a 0. En los amistosos de preparación, doblegaron a Macedonia del Norte 4 a 1 y Venezuela 2 a 1.

Arda Güler, mediocampista de Real Madrid, es la gran estrella de Turquía en el Mundial 2026 YASIN AKGUL - AFP

Hay un antecedente en la historia entre ambos equipos y es de 1998, cuando igualaron sin goles en un amistoso.