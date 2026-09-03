Paredes, otra vez condicionado por el físico: Boca lo cuida y está en duda para San Pablo

En medio de la alegría por la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina y de algunas señales positivas que dejó el equipo ante Vélez, en Boca hay un tema que empieza a preocupar. No tiene que ver con un aspecto puntual del juego ni con el rendimiento colectivo, sino con el estado físico de su capitán, que otra vez sintió molestias musculares y encendió una alarma de cara a un septiembre “cargadito”, como lo definió Rodolfo Arruabarrena.

La salida de Leandro Paredes a pocos minutos del cierre del partido llamó la atención. Sobre todo porque el volante se retiró caminando por sus propios medios y sin signos evidentes de dolor. Sin embargo, apenas se sentó en el banco le colocaron hielo en la cara posterior del muslo izquierdo y, después del partido, se lo vio caminar muy lentamente sobre el campo de juego, donde fue al encuentro de sus compañeros con cuidado y sin exigirse demasiado.

Paredes salió a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando el partido entre Boca y Vélez se encaminaba a los penales Juan José García - FOTOBAIRES

“Tuvo un aviso, él es inteligente. Hizo señas y salió, nada grave”, intentó llevar tranquilidad Arruabarrena. De todos modos, el asunto es bastante más complejo y tiene que ver con el desgaste que Paredes arrastra desde hace varios meses.

En mayo jugó desgarrado el segundo tiempo ante Universidad Católica, la noche en que Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores, y tres días después viajó a la Copa del Mundo, donde realizó la recuperación junto al cuerpo médico de la selección argentina. El proceso le demandó 25 días y, mientras el plantel de Boca atravesaba la parte más exigente de la pretemporada, Paredes ya estaba compitiendo en el Mundial y sumando cada vez más minutos, hasta ganarse un lugar como titular y volver a sumar minutos en la final ante España, cuando ingresó en el segundo tiempo.

El capitán fue el mejor del equipo junto con Álvaro Montero, que atajó dos penales y condujo a Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina Juan José García - FOTOBAIRES

A su regreso, todavía con la bronca por la derrota en la definición, buscó rápidamente revancha y se incorporó directamente a los entrenamientos de Boca, pese a que el cuerpo técnico le había recomendado tomarse algunos días. Finalmente jugó la ida de los 16avos de final de la Sudamericana ante O’Higgins y después tuvo apenas 72 horas libres con su familia en Bariloche. Se perdió el debut del Clausura ante Riestra y enseguida volvió para la revancha.

Desde entonces disputó seis partidos en apenas 17 días, hasta que volvió a sentir una dolencia y debió salir en el entretiempo ante Platense. Esa lesión lo dejó afuera de la revancha frente a Recoleta en Asunción, que Boca ganó 4-0, y también del empate 1-1 con Racing en Avellaneda. La recomendación era esperar un poco más, pero Paredes quiso estar ante Lanús y entró para la última media hora.

Rodolfo Arruabarrena busca la manera de dosificar a Paredes: tenerlo en cancha sin sobrecargarlo Juan José García - FOTOBAIRES

Ante Vélez volvió a jugar casi todo el encuentro, aunque esta vez pidió el cambio a los 42 minutos del segundo tiempo. Arruabarrena le bajó el tono a lo ocurrido y el propio Paredes aseguró estar “bien” al retirarse del estadio. Pero hay un dato que difícilmente pueda pasarse por alto: si decidió salir con un partido encaminado hacia los penales y siendo uno de los principales ejecutores del equipo, fue porque sintió que no convenía arriesgar.

“Tuvo mucho despliegue, fue para arriba, fue para abajo. Se siente. Llevamos muchísimos partidos”, explicó Arruabarrena.

El problema para Boca es que el calendario tampoco ofrece demasiado margen para darle descanso. Este viernes el plantel viajará rumbo a Mendoza para enfrentar a Gimnasia, escolta del Grupo A del Clausura, por la octava fecha. Boca lleva diez partidos sin perder, pero desde la caída 0-3 ante Riestra viene repitiendo una secuencia curiosa: un triunfo y un empate. Esa combinación le permitió avanzar en los diferentes frentes, aunque en el torneo todavía lo mantiene relegado: a mitad de la fase regular aparece octavo, justo en el límite de la clasificación a los playoffs.

Paredes volvió al campo para fotografiarse con sus compañeros, aunque ya mostraba gestos de dolor Juan José García - FOTOBAIRES

Paredes viajará con la delegación, aunque la intención es que no sume minutos. Y su presencia tampoco está garantizada para el compromiso siguiente. Porque el martes Boca volverá a jugar, nada menos que ante San Pablo en la Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Sudamericana, y estos días serán determinantes para saber cómo responde el capitán y si puede llegar en condiciones.

No es la única preocupación que tiene Arruabarrena de cara a ese partido. Milton Delgado también arrastra una distensión y podría quedar al margen del duelo ante San Pablo, por lo que el técnico sigue de cerca la evolución de dos piezas importantes del medio campo.

Tres días después de regresar del Mundial, Paredes jugó ante O’Higgins por la Copa Sudamericana LUIS ROBAYO - AFP

La revancha será una semana después, luego de recibir a Central Córdoba por el Clausura. La prioridad es tener a Paredes y Delgado disponibles para la serie, aunque las circunstancias obligan ahora a ir día a día y abren un interrogante sobre el primer partido. Sobre todo en el caso del capitán, que viene de una seguidilla exigente y de dos inconvenientes musculares en poco tiempo.

Después tampoco habrá demasiado respiro: llegará el clásico con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y, durante la ventana FIFA que irá del 21 de septiembre al 6 de octubre, el cruce con Racing por la Copa Argentina.

En ese sentido, a Boca le juega a favor la extensa suspensión que recibió Paredes en la selección argentina, porque no lo perderá durante esa ventana internacional. Aunque hay una contracara: tampoco tendrá varios días seguidos para realizar un reacondicionamiento físico, administrar mejor las cargas y darle respiro entre tantos partidos.

Milton Delgado y Leandro Paredes están en duda para el partido con San Pablo; Tomás Aranda recién volverá en 2027 Prensa Boca

Y ahí aparece otra cuestión. La estructura de Boca se resiente mucho sin Paredes en cancha, sobre todo desde la baja de Tomás Aranda, el otro jugador clave del equipo de Arruabarrena. Por eso, aunque puertas adentro hablan de una “contractura” y el entrenador buscó transmitir calma, la evolución del capitán será uno de los temas centrales de los próximos días.

En un septiembre cargado de partidos importantes, Boca deberá encontrar la manera de cuidar a Paredes sin dejar de tenerlo cuando más lo necesita.