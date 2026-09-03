Rodolfo Arruabarrena destacó la mística de Boca en los penales y llevó tranquilidad por Paredes

Desde el borde del campo de juego, Rodolfo Arruabarrena vivió el triunfo de Boca casi del mismo modo en que vivía los partidos como jugador: yendo y viniendo por la línea, con intensidad y siguiendo cada acción al límite. El Vasco sabía que Vélez no era un rival sencillo -lo había enfrentado hacía poco por el Clausura-, pero también que Boca no podía quedar eliminado tan temprano de la Copa Argentina, después de tres años y medio sin títulos y con la necesidad de asegurarse, como mínimo, un lugar en la Copa Libertadores de 2027. Por eso, cuando Álvaro Montero tapó el remate de Thiago Silvero, festejó con el puño en alto, se abrazó con sus colaboradores y no ocultó la felicidad.

“Era un partido difícil, contra un equipo bien trabajado. Fuimos a buscarlo, tuvimos situaciones y creo que merecíamos un poco más”, analizó Arruabarrena, que valoró especialmente la respuesta física del equipo en medio de una seguidilla exigente. “No se nota la cantidad de partidos. Los chicos físicamente están respondiendo”, destacó.

El técnico de Boca siguió el partido con intensidad al borde del campo de juego Juan José García - FOTOBAIRES

De todos modos, el entrenador también marcó el error que casi le cuesta la clasificación a Boca en la última jugada, cuando Vélez salió rápido de contra y terminó encontrándose con un penal. “Es algo que tenemos que aprender. Hay que tener cuidado con esas contras”, señaló. Y reconoció que también hizo falta algo de fortuna: “Por suerte lo fallaron. Hay una cuota de suerte que hay que tener y después tenemos un arquero que en esos momentos se agranda más de lo grande que es. Pateamos bien y pasamos”.

Arruabarrena también llevó tranquilidad por Leandro Paredes, que pidió el cambio en el cierre por una molestia. “Tuvo un aviso. Leandro es inteligente, hizo señas y salió, pero no tiene nada grave”, explicó. Y agregó: “Tuvo mucho despliegue, fue para arriba y para abajo, tuvo situaciones en las que también tuvo que defender y eso se siente. Lleva muchísimos partidos”.

El festejo de Boca, que eliminó a Vélez y pasó a los cuartos de final de la Copa Argentina Juan José García - FOTOBAIRES

Otro de los nombres que destacó fue Alan Velasco, que tuvo una de las situaciones más claras del segundo tiempo. “Al no tener a Aranda, que tiene esa pausa, Velasco te da otra cosa, tiene esa velocidad. Hoy jugó un gran partido”, sostuvo el Vasco. Y fue un poco más allá sobre un futbolista que todavía no terminó de ganarse al hincha: “Es resistido, pero con el tiempo y con este tipo de partidos va a cambiar esa resistencia. Le faltó el gol”.

También hubo una referencia a la definición desde los doce pasos, una instancia históricamente favorable para Boca y en la que volvió a hacerse fuerte. “Los penales son jerarquía, tranquilidad y paciencia. Obviamente tenemos una historia y esa historia muchas veces se respeta. Aparte, hoy éramos locales y el hincha también se hace sentir”, destacó.

Arruabarrena también dejó en claro que el triunfo se festeja, pero que no hay demasiado tiempo para celebrar porque se viene un septiembre, como él mismo definió, “cargadito”. Boca visitará el sábado a Gimnasia de Mendoza y después afrontará una seguidilla exigente: comenzará la serie de cuartos de final de la Sudamericana ante San Pablo, primero en la Bombonera y luego en Brasil, recibirá a Central Córdoba y más tarde jugará el clásico con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Boca festejó en Córdoba, pero ya sabe que no tendrá demasiado tiempo para disfrutarlo.