París 2024: radiografía de la selección olímpica que irá por el oro bajo el mando de Javier Mascherano

París 2024 despuntaba como el Last dance olímpico para Ángel Di María y Lionel Messi, artífices de la medalla dorada en Pekín 2008. Sin embargo, el primero cerrará su etapa en la selección tras la Copa América que está disputando en Estados Unidos y la Pulga prefirió no sobrecargar su físico. No habrá, entonces, último baile en los Juegos para ambos. Javier Mascherano, el entrenador del equipo argentino, luchó hasta último momento por Emiliano “Dibu” Martínez. Por no tratarse de una competencia obligatoria, su club, Aston Villa, negó la cesión del arquero. El DT, entonces, debió buscar en otro lado. Y decidió que el cupo para mayores fuese destinado a Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez. Todos, campeones del mundo que sumarán su cuota de experiencia a un plantel plagado de talento joven. El objetivo no es otro que el oro.

“Lo que intentamos era tener un jugador por línea y reforzar con nombres de experiencia. Estamos contentos con la lista final”, dijo este miércoles Mascherano en diálogo con TyC Sports. Después de amargas experiencias tanto en el Sudamericano Sub 20 de 2023 como en el Mundial al que Argentina ingresó por terminar organizándolo tras la baja de Indonesia, Mascherano aspira a que su tercera sea la vencida. Y a plasmar en la cancha lo que los nombres de la convocatoria insinúan.

Javier Mascherano, entrenador de la selección olímpica argentina, explicó los casos de varios futbolistas a los que eligió y la situación especial de Emiliano "Dibu" Martínez. FEDERICO PARRA - AFP

Julián Álvarez, de 24 años, intenta sumar a su currículum dorado una de las pocas medallas que le faltan. En su vitrina tiene casi todos los trofeos posibles, contando sus etapas en River y Manchester City, en el que juega a las órdenes de Josep Guardiola. El delantero cordobés es el futbolista más cotizado del plantel argentino, con 90.000.000 de euros, y el número 21 entre los más caros del mundo según el portal especializado Transfermarkt. La Araña garantiza goles (viene de conseguir 19 en el fútbol inglés) y presión alta. Además, y como no tiene problemas de perfil, puede ser extremo por ambas bandas, una tranquilidad para todo entrenador que quiere disponer tres atacantes bien definidos. Es, sin dudas, una pieza fundamental de la selección argentina.

Por detrás de Álvarez en el ranking de futbolistas mejor cotizados del plantel olímpico aparece otra pieza surgida de River que también pertenece a Manchester City: Claudio “Diablito” Echeverri. Su pase, que se efectivizará a fin de año hacia Inglaterra, cuesta tantos millones como años figuran en el documento del chaqueño: 18. Si Álvarez es presente, Echeverri es futuro. Que ya llegó, porque a fin de año cambiará el Monumental por un estadio europeo. Que puede ser el Etihad (Manchester City) o Montiliví (Girona, otro club de City Group). El conocimiento que Mascherano tiene del Diablito hace que pueda exprimir a fondo sus virtudes, y que lo considere clave. De todas maneras, lo más probable es que Echeverri tenga que luchar por minutos con otro campeón del mundo: Thiago Almada. El ex futbolista de Vélez brilló en la MLS con la camiseta de Atlanta United (12 goles en la temporada pasada; seis en la actual) y acaba de ser vendido a otro grupo empresario, el que encabeza el estadounidense John Textor e integran Botafogo (Brasil) y Lyon (Francia). Por él pagaron 20 millones de euros y le pusieron una cláusula exorbitante: 500 millones. Jugará hasta fin de año en Brasil y luego emigrará a Francia. Vertiginoso en el uno contra uno y de gran visión de juego, Almada puede ser una suerte de Messi de la selección olímpica.

Claudio Echeverri, con la camiseta argentina durante el último torneo Preolímpico; "Diablito" tiene 18 años y le queda medio en River antes de emigrar a Manchester City. Ariana Cubillos - AP

El plantel incluye también a Lucas Beltrán, otro ex riverplatense. Viene de una temporada entera como referencia ofensiva de Fiorentina, en el que fue subcampeón de la Conference League europea. Jugó 51 partidos en todas las competencias, anotó 10 goles e hizo 10 asistencias. Si Mascherano elige instalar un 9 posicional, que puede ser Luciano Gondou, de Argentinos Juniors, Beltrán y Álvarez podrían ir por las bandas. E intercambiarse los roles. Para delanteros de área, Mascherano cuenta con el mencionado Gondou –formado en River, se destacó en Sarmiento– y con Giuliano Simeone, que también surgió del River Camp, pero cuyo su pase pertenece a Atlético de Madrid y que estuvo en la temporada pasada en préstamo en Alavés. Entre ambos suman muchos menos goles que la dupla Álvarez-Beltrán, pero se trata de futbolistas que juegan como faros de área y que, si bien pueden tirarse atrás para recibir el balón y para pivotear de espalda, no tienen tanta movilidad como aquéllos. En definitiva, los cuatro delanteros y los dos enlaces garantizan goles y asistencias. El equipo está más que cubierto de mitad de cancha hacia arriba.

Así como el ataque tiene los colores blanco y rojo por cuatro de los seis integrantes formados en River, la sala de máquinas de Argentina está teñida de azul y oro. En ella actuarán Cristian Medina y Ezequiel “Equi” Fernández, que se conocen por compartir el plantel de Boca. Complementarios, el juego de la selección se apoyará en ellos. Y Kevin Zenón, formado en Unión pero fundamental en el equipo xeneize en 2024, puede sumarse si Mascherano precisa un mediocampista de más recorrido. Y puede mutar en carrilero.

La nómina de medios se completa con una de las revelaciones del fútbol europeo: Santiago Hezze es el dínamo de Olympiacos, verdugo de Fiorentina en la Conference League. Formado en Huracán, jugó 31 partidos en el gigante griego, en el que aplicó el manual del mediocentro defensivo que aprendió en el Globo. Su presencia puede servir cuando el rival quiera disputarle la posesión de la pelota a Argentina y se precise un “5 clásico” para marcar y distribuir en dosis iguales.

#JuegosOlímpicos Estos son los jugadores convocados por el entrenador Javier Mascherano para competir en París 2024 💪🏻



¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/20o9HHw4AJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 2, 2024

La defensa es la línea más juvenil del equipo. Pero pocos años en el documento no implican necesariamente pocos partidos en el currículum. Casi todos sus integrantes son titulares en sus clubes y se afianzaron en la última temporada. Para complementar la juventud, Mascherano apeló a la veteranía de un general: Nicolás Otamendi. El ex zaguero de Vélez, Valencia y Manchester City completó 62 partidos en las últimas dos temporadas con la camiseta de Benfica, de Portugal. E irá a París para liderar al equipo. “Desde el momento en el que nos clasificamos, Otamendi fue uno de los que se contactaron con nosotros para decirnos que tenían plena predisposición. Dijo que si nosotros lo necesitábamos estaba encantado. Desde marzo hablamos con él, y de más está decir lo que pueden brindarnos su experiencia y su voz de mando”, lo elogió Mascherano en TyC Sports.

La pregunta, entonces, es quién jugará al lado de Otamendi. Los candidatos al puesto son Gonzalo Luján, de San Lorenzo; Marco Di Césare, de Racing, y Bruno Amione, de Santos Laguna, de México. El primero tiene más kilómetros recorridos (32 partidos en 2023, 13 en 2024 y cinco en el Preoplímpico, incluidos cuatro como titular). En marzo, además, disfrutó de su primer partido como capitán del Ciclón. También Di Césare se consolidó en la 2023/2024: transferido desde Argentinos Juniors a la Academia, está asentado en la defensa blanquiceleste. Que Gustavo Costas, ex defensor central y actual DT racinguista, lo considere inamovible en su zaga habla a las claras de las virtudes de Di Césare, un muro en el juego aéreo gracias a sus 186 centímetros.

El tercer candidato, Amione, es una de las apuestas de Mascherano. Formado en Belgrano, de Córdoba, del que emigró muy chico –a Italia, como Cristian “Cuti” Romero–, ahora juega en México, donde protagonizó 10 encuentros en 2024. Su proyección internacional se estancó por los pocos minutos que tuvo en el Calcio, en el que vistió las camisetas de Verona, Reggina y Sampdoria. En los dos amistosos contra Japón de noviembre pasado, el cordobés volvió a vestir la camiseta albiceleste después de casi cuatro años. Su última vez había sido en el Sudamericano Sub 17 de 2019.

"El reto es ganar"... tras su llamado a la @Argentina @brunoamione mencionó que siempre se buscará la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. pic.twitter.com/RIwb45S8zH — Luis Jiménez (@alejimenezlo) July 3, 2024

Los laterales parecen reservados a Julio César Soler, nacido en Asunción del Paraguay hace 19 años y nacionalizado argentino, y Joaquín García. El primero es una de las gratas apariciones –una más– de Lanús y se caracteriza por su verticalidad y su rigidez para la marca. El segundo, ya consolidado como número 4 de Vélez, suma tanto prestancia defensiva –65,2% de éxito en quites según las estadísticas de la Liga Profesional– como precisión a la hora de ubicar a sus compañeros, y registra una asistencia y seis chances creadas en las cinco fechas del torneo argentino. En sintonía con la vocación ofensiva de los laterales modernos, 41,5% del total de sus pases es hacia adelante.

Por último, el arco. La obsesión para el puesto era Dibu Martínez, que intentó todo para conseguir el permiso de Aston Villa. Sin embargo, la extenuante agenda del fútbol inglés y las competencias europeas hizo que la directiva de Birmingham se negara. Tampoco ayudó que su entrenador, el español Unai Emery, lo considerara vital, al punto de haberle dado el brazalete de capitán. “Hizo lo imposible para estar en los Juegos Olímpicos. Sabíamos que iba a ser difícil pero hasta último momento queríamos esperarlo”, recordó Mascherano en TyC Sports.

Sus dos arqueros, entonces, son Gerónimo Rulli, de Ajax, y Leandro Brey, de Boca. Ambos tienen algo en común: la falta de minutos. El ex guardameta de Estudiantes de La Plata tuvo una lesión grave (luxación en el hombro derecho) y fue operado. Estuvo 103 días de baja y se perdió 22 encuentros en Países Bajos; volvió a mediados de mayo. Brey, en cambio, vive en Boca a la sombra de Sergio “Chiquito” Romero y apenas atajó en seis partidos en la temporada: cuatro por el torneo local, uno por Copa Argentina y uno por Copa Sudamericana.

Gerónimo Rulli y Emiliano "Dibu" Martínez, socios del arco de la selección argentina; el primero estará en París 2024 porque el segundo no fue autorizado por su club, Aston Villa.

El 4-2-3-1, el diseño preferido de Mascherano, tiene algunos intérpretes asegurados: Rulli en el arco, Otamendi en la zaga, García en el lateral derecho, Soler en el izquierdo, Medina y Equi Fernández en el centro, y Julián Álvarez como 9. En tanto, el enlace será Almada o Echeverri. El estadio de Saint-Étienne será testigo del debut el 24 de julio, ante Marruecos. Y se acabarán las especulaciones.

