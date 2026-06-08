Parte médico de la selección argentina: cómo están los jugadores lesionados a ocho días del debut
Tres futbolistas se integraron al grupo; el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de otros referentes
- 5 minutos de lectura'
KANSAS (Enviado especial).- La espera fue larga, pero las noticias empiezan a ser alentadoras. La preocupación, de a poco, empieza a disiparse en el búnker de la selección argentina en Estados Unidos. Luego de que Lionel Scaloni les marcara la cancha a sus jugadores al asegurar que “si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera”, varios de los futbolistas que arrastraban problemas físicos comenzaron a trabajar con normalidad y serán exigidos en los próximos días para determinar si el entrenador podrá contar con ellos de cara al debut mundialista frente a Argelia, dentro de ocho días, en Kansas City.
La práctica de este domingo en College Station dejó señales alentadoras para el cuerpo técnico: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz lograron integrarse al plantel y realizaron por primera vez una jornada completa junto a sus compañeros, incluidos los ejercicios con pelota. De ese modo, Scaloni volvió a contar con tres futbolistas importantes, aunque todo indica que solo Paz tendrá acción este martes ante Islandia, en la última prueba antes del debut.
Molina y Montiel, lateral derecho titular y alternativa natural para ese puesto, venían de superar desgarros. El defensor de Atlético de Madrid, en el isquiotibial izquierdo; el autor del penal que consagró a Argentina en Qatar 2022, en el cuádriceps de la misma pierna. Ambos llegaron a Estados Unidos en pleno proceso de recuperación, trabajaron al margen del grupo durante la primera semana, se perdieron el amistoso con Honduras y recién ahora pudieron reincorporarse a las tareas, ya en la recta final rumbo al Mundial.
El siguiente paso será ganar ritmo de juego y comprobar cómo responden a la exigencia. Si no aparecen contratiempos, la posibilidad de que Agustín Giay o Nicolás Capaldo ingresen en la lista quedará prácticamente descartada, aunque todavía conservan chances de ocupar el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi.
Paz, por su parte, arrastraba un traumatismo en la rodilla izquierda desde el 10 de mayo, cuando recibió un fuerte golpe de Nicolás Valentini en una acción accidental durante un partido entre Como y Hellas Verona. El impacto le provocó una pequeña lesión en el platillo tibial que le impidió disputar las últimas dos fechas de la Serie A y trabajar con continuidad en la selección. El mediocampista de 21 años pudo haber sido arriesgado frente a Honduras, pero el cuerpo técnico optó por preservarlo y es probable que tenga minutos ante Islandia.
Ahora, con Lionel Messi y Cristian Romero también moviéndose sin inconvenientes, las miradas apuntan a otros tres futbolistas con peso específico dentro del equipo: Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez.
El arquero todavía no se recuperó por completo de la fractura en el dedo anular de la mano derecha que sufrió durante la entrada en calor de la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. Continúa realizando ejercicios livianos y evita utilizar esa mano. Tanto Scaloni como el propio Dibu confían en que llegará al partido con Argelia, aunque lo hará sin ritmo competitivo, ya que tampoco estará disponible frente a Islandia.
Paredes, en tanto, transita los plazos habituales de recuperación del desgarro en el isquiotibial derecho sufrido en el encuentro entre Boca y Universidad Católica. El volante de 31 años observó todas las prácticas desde afuera y recién el 18 de junio, 48 horas después del debut, cumplirá los 21 días estimados para este tipo de dolencias. Por eso no está garantizado que llegue en condiciones, aunque se trata de una molestia leve que debería permitirle volver a trabajar con el plantel en los próximos días.
Lo de Julián Álvarez responde más a una cuestión de precaución. En las instancias decisivas de la Champions League padeció un esguince en el tobillo izquierdo que lo limitó durante el cierre de la temporada europea y también en sus primeros días con la selección. Alternó tareas junto a sus compañeros con otras específicas y, aunque este domingo volvió a trabajar aparte, no sería extraño que al menos ocupe un lugar en el banco frente a Islandia.
El plantel, ya instalado en Alabama, volverá a entrenarse este lunes desde las 20 (hora argentina), con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa. Allí podrá observarse si algún jugador se suma definitivamente al plantel. Además, Lionel Scaloni brindará una conferencia que servirá para actualizar el panorama de varios futbolistas que llegan con los tiempos muy justos.
Después del amistoso frente al conjunto nórdico, la selección viajará a Kansas City para encarar la última etapa de preparación antes del Mundial, definir quién ocupará el lugar de Balerdi y empezar a resolver las últimas incógnitas de un equipo que, a una semana del debut, todavía mantiene varios puestos abiertos.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Selección argentina
Minuto a minuto. La Selección se prepara para enfrentar a Islandia antes del comienzo del torneo
Horas decisivas. Quién reemplaza a Balerdi: las alternativas de Scaloni para completar la lista de la selección argentina
“Vale 6000 dólares, pero...”. La historia del fotógrafo al que Dibu le pidió la cámara: ahora no sabe qué hacer con la reliquia
- 1
Resultado de Argentina vs. Honduras por el primer amistoso antes del Mundial
- 2
Lionel Scaloni hizo debutar a cuatro jugadores en el 2-0 de Argentina a Honduras y uno pelea por un lugar
- 3
Leandro Paredes reveló el interés de Inter Miami y dejó una respuesta contundente sobre su situación en Boca
- 4
Mundial 2026: la selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos los días que le toque jugar un partido