Partidos de hoy del Mundial 2026, domingo 21 de junio: horario y por dónde ver en vivo online

Este domingo 21 de junio continúa el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y en la undécima jornada se disputan cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha de los grupos G y H. En la Argentina todos los encuentros se transmiten en vivo por diferentes canales de televisión y plataformas digitales que tienen derechos y de acuerdo a la importancia de cada encuentro es que la oferta es mayor o menor.

En canchallena.com se puede seguir cada encuentro minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La actividad arranca a las 13 (horario argentino) con España vs. Arabia Saudita en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y continúa a las 16 con Bélgica vs. Irán en el SoFi Stadium de Los Angeles. Más tarde, a partir de las 19, Uruguay se cruza con Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens y, por último, Nueva Zelanda juega contra Egipto a las 22 en el BC Place de Vancouver, Canadá.

Nico Williams tiene grandes chances de ser titular en el encuentro de este domingo ante Arabia Saudita Mike Stewart - AP

Partidos de este viernes 21 de junio en el Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

13: España vs. Arabia Saudita – Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos (Telefé, DSports, TyC Sports, Disney+ Premium y Paramount+).

– Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos (Telefé, DSports, TyC Sports, Disney+ Premium y Paramount+). 16: Bélgica vs. Irán – SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos (DSports 2 y Paramount+).

– SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos (DSports 2 y Paramount+). 19: Uruguay vs. Cabo Verde – Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos (Telefé, DSports, Disney+ Premium, Paramount+ y canal 109 de Flow).

– Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos (Telefé, DSports, Disney+ Premium, Paramount+ y canal 109 de Flow). 22: Nueva Zelanda vs. Egipto – Estadio BC Place de Vancouver, Canadá (TyC Sports, DSports y Paramount+).

La Copa del Mundo se desarrolla hasta el 19 de julio con la participación de 48 seleccionados, 16 más que las últimas siete ediciones. En 39 jornadas se disputan 104 partidos repartidos en 16 sedes de los tres países anfitriones. Se trata del certamen más grande de la historia, con 40 encuentros más que hasta Qatar 2022.

El formato de juego se modificó y se deben disputar ocho partidos para llegar a la gloria máxima, contra los siete que se necesitaban anteriormente. En la primera etapa los equipos se enfrentan todos contra todos a una ronda (tres duelos cada uno) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzarán a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.

Bélgica no pudo ganar en su primer partido, por lo que buscará los tres puntos ante Irán Lindsey Wasson - AP

Pantallas del Mundial 2026

TV

DSports

TyC Sports.

TV Pública.

Telefé.

Plataformas digitales

Disney+ Premium.

Paramount+.

Flow.

Mi Telefé.

DGO.

Telecentro Play.

Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.