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Partidos de hoy del Mundial 2026, miércoles 24 de junio: horario y por dónde ver en vivo online

En la 14° jornada de la Copa del Mundo comienza la última fecha de la etapa de grupos con seis partidos correspondientes a los grupos A, B y C

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Brasil buscará clasificarse a los 16vos de final del Mundial 2026 este miércoles, cuando se enfrente a Escocia
Brasil buscará clasificarse a los 16vos de final del Mundial 2026 este miércoles, cuando se enfrente a EscociaPetr David Josek - AP

Este miércoles 24 de junio continúa el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y en la 14° jornada se disputan los primeros seis partidos de la tercera fecha, los cuales corresponden a los grupos A, B y C. En la Argentina, todos los encuentros se transmiten en vivo por diferentes canales de televisión y plataformas digitales que tienen derechos y de acuerdo a la importancia de cada encuentro es que la oferta es mayor o menor.

  • En canchallena.com se puede seguir cada encuentro minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
México ya se aseguró el primer lugar del Grupo A y cerrará su participación en la primera ronda este miércoles
México ya se aseguró el primer lugar del Grupo A y cerrará su participación en la primera ronda este miércolesSilvia Izquierdo - AP

Partidos de este miércoles 24 de junio en el Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La Copa del Mundo se desarrolla hasta el 19 de julio con la participación de 48 seleccionados, 16 más que las últimas siete ediciones. En 39 jornadas se disputan 104 partidos repartidos en 16 sedes de los tres países anfitriones. Se trata del certamen más grande de la historia, con 40 encuentros más que hasta Qatar 2022.

El formato de juego se modificó y se deben disputar ocho partidos para llegar a la gloria máxima, contra los siete que se necesitaban anteriormente. En la primera etapa los equipos se enfrentan todos contra todos a una ronda (tres duelos cada uno) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzarán a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.

Marruecos podría arrebatarle el primer lugar del Grupo C a Brasil si le gana por goleada a Haití
Marruecos podría arrebatarle el primer lugar del Grupo C a Brasil si le gana por goleada a HaitíFRANCK FIFE - AFP

Pantallas del Mundial 2026

TV

  • DSports
  • TyC Sports.
  • TV Pública.
  • Telefé.

Plataformas digitales

  • Disney+ Premium.
  • Paramount+.
  • Flow.
  • Mi Telefé.
  • DGO.
  • Telecentro Play.

Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.

  • Brasil - 5
  • Alemania / Italia - 4
  • Argentina - 3
  • Francia / Uruguay - 2
  • Inglaterra / España - 1
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