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Partidos de hoy del Torneo Clausura 2026, domingo 9 de agosto: horario y por dónde ver en vivo online

La cuarta fecha continúa con cuatro encuentros, entre los que sobresale el clásico entre San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro

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El clásico entre San Lorenzo y Huracán es el encuentro más atractivo de la jornada en el Torneo Clausura
El clásico entre San Lorenzo y Huracán es el encuentro más atractivo de la jornada en el Torneo ClausuraJuan Manuel Báez - FOTOBAIRES

El Torneo Clausura 2026 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa este domingo con cuatro partidos correspondientes a la cuarta fecha, en los que se hará un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi, el padre de Lionel quien falleció este sábado a los 68 años.

La jornada arranca con ‘el clásico de barrio más grande del mundo’ entre San Lorenzo y Huracán, programado a las 15 en el estadio Nuevo Gasómetro con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports. En la continuidad, hay dos duelos en simultáneo a las 17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s y Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central. Por último, Argentinos Juniors y Racing protagonizarán desde las 20.15 el cotejo con el que se cierra el día.

  • Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.

Partidos de este domingo 9 de agosto en el Torneo Clausura 2026

15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports

  • Árbitro: Darío Herrera.
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.
  • Árbitro asistente 2: Pablo González.
  • Cuarto árbitro: Yamil Possi.
  • VAR: Lucas Novelli.
  • AVAR: Javier Uziga.

17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium

  • Árbitro: Álvaro Carranza.
  • Árbitro asistente 1: José Castelli.
  • Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua.
  • Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca.
  • VAR: José Carreras.
  • AVAR: Gerardo Lencina.

17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

  • Árbitro: Nicolás Lamolina.
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.
  • Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.
  • VAR: Fernando Echenique.
  • AVAR: Diego Romero.

20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium

  • Árbitro: Pablo Dóvalo.
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.
  • Árbitro asistente 2: Carla López.
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.
  • VAR: Diego Ceballos.
  • AVAR: Laura Fortunato.
Los partidos de este domingo 9 de agosto en el Mundial 2026
Los partidos de este domingo 9 de agosto en el Mundial 2026Canchallena

La fecha comenzó el viernes con la victoria de Rosario Central vs. Aldosivi de Mar del Plata 2 a 1 en el Gigante de Arroyito. Luego, Independiente Rivadavia de Mendoza repitió el mismo sobre resultado sobre Estudiantes de Río Cuarto, como local.

Este sábado, en tanto, River perdió con Tigre 1 a 0 en Victoria e hilvanó su cuarta derrota en fila por el mismo resultado. Boca, como local en el estadio de Huracán, empató con Vélez 1 a 1. Deportivo Riestra superó a Estudiantes de La Plata 2 a 0; Sarmiento de Junín sorprendió a Atlético Tucumán en el norte argentino 2 a 1; Independiente perdió con Platense 1 a 0 en Avellaneda; e Instituto de Córdoba doblegó a Gimnasia de Mendoza 1 a 0 en la Docta.

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

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