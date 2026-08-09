Partidos de hoy del Torneo Clausura 2026, domingo 9 de agosto: horario y por dónde ver en vivo online

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La cuarta fecha continúa con cuatro encuentros, entre los que sobresale el clásico entre San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro
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El Torneo Clausura 2026 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa este domingo con cuatro partidos correspondientes a la cuarta fecha, en los que se hará un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi, el padre de Lionel quien falleció este sábado a los 68 años.
La jornada arranca con ‘el clásico de barrio más grande del mundo’ entre San Lorenzo y Huracán, programado a las 15 en el estadio Nuevo Gasómetro con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports. En la continuidad, hay dos duelos en simultáneo a las 17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s y Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central. Por último, Argentinos Juniors y Racing protagonizarán desde las 20.15 el cotejo con el que se cierra el día.
- Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.
Partidos de este domingo 9 de agosto en el Torneo Clausura 2026
15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera.
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.
- Árbitro asistente 2: Pablo González.
- Cuarto árbitro: Yamil Possi.
- VAR: Lucas Novelli.
- AVAR: Javier Uziga.
17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Álvaro Carranza.
- Árbitro asistente 1: José Castelli.
- Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua.
- Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Gerardo Lencina.
17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.
- VAR: Fernando Echenique.
- AVAR: Diego Romero.
20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.
- Árbitro asistente 2: Carla López.
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.
- VAR: Diego Ceballos.
- AVAR: Laura Fortunato.
La fecha comenzó el viernes con la victoria de Rosario Central vs. Aldosivi de Mar del Plata 2 a 1 en el Gigante de Arroyito. Luego, Independiente Rivadavia de Mendoza repitió el mismo sobre resultado sobre Estudiantes de Río Cuarto, como local.
Este sábado, en tanto, River perdió con Tigre 1 a 0 en Victoria e hilvanó su cuarta derrota en fila por el mismo resultado. Boca, como local en el estadio de Huracán, empató con Vélez 1 a 1. Deportivo Riestra superó a Estudiantes de La Plata 2 a 0; Sarmiento de Junín sorprendió a Atlético Tucumán en el norte argentino 2 a 1; Independiente perdió con Platense 1 a 0 en Avellaneda; e Instituto de Córdoba doblegó a Gimnasia de Mendoza 1 a 0 en la Docta.
Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.
El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.
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