Partidos de hoy del Torneo Clausura 2026, domingo 9 de agosto: horario y por dónde ver en vivo online

El Torneo Clausura 2026 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa este domingo con cuatro partidos correspondientes a la cuarta fecha, en los que se hará un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi, el padre de Lionel quien falleció este sábado a los 68 años.

La jornada arranca con ‘el clásico de barrio más grande del mundo’ entre San Lorenzo y Huracán, programado a las 15 en el estadio Nuevo Gasómetro con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports. En la continuidad, hay dos duelos en simultáneo a las 17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s y Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central. Por último, Argentinos Juniors y Racing protagonizarán desde las 20.15 el cotejo con el que se cierra el día.

Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.

Partidos de este domingo 9 de agosto en el Torneo Clausura 2026

15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.

Árbitro asistente 2: Pablo González.

Cuarto árbitro: Yamil Possi.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Javier Uziga.

17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Álvaro Carranza.

Árbitro asistente 1: José Castelli.

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua.

Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca.

VAR: José Carreras.

AVAR: Gerardo Lencina.

17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Diego Romero.

20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.

Árbitro asistente 2: Carla López.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Laura Fortunato.

Los partidos de este domingo 9 de agosto en el Mundial 2026 Canchallena

La fecha comenzó el viernes con la victoria de Rosario Central vs. Aldosivi de Mar del Plata 2 a 1 en el Gigante de Arroyito. Luego, Independiente Rivadavia de Mendoza repitió el mismo sobre resultado sobre Estudiantes de Río Cuarto, como local.

Este sábado, en tanto, River perdió con Tigre 1 a 0 en Victoria e hilvanó su cuarta derrota en fila por el mismo resultado. Boca, como local en el estadio de Huracán, empató con Vélez 1 a 1. Deportivo Riestra superó a Estudiantes de La Plata 2 a 0; Sarmiento de Junín sorprendió a Atlético Tucumán en el norte argentino 2 a 1; Independiente perdió con Platense 1 a 0 en Avellaneda; e Instituto de Córdoba doblegó a Gimnasia de Mendoza 1 a 0 en la Docta.

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.