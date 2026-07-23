Partidos de hoy jueves 23 de julio: horario y por dónde ver en vivo online

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En la agenda del día se destacan el inicio del Torneo Clausura y el debut de Boca en la Copa Sudamericana; también hay acción en Europa
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Después del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, en el que la selección argentina perdió la final con España, la pelota sigue rodando en el planeta en diferentes torneos nacionales y continentales y este jueves 22 de julio se desarrollan varios encuentros con el plato fuerte del inicio del Torneo Clausura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
- Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.
El segundo campeonato del año ofrece tres partidos en su primera jornada: Sarmiento de Junín vs. Argentinos Juniors; Belgrano de Córdoba vs. Rosario Central; Defensa y Justicia vs. Aldosivi de Mar del Plata.
En nuestro país, también continúa el Torneo Proyección mientras que en Brasil, el Brasileirão. Además, Boca Juniors se presenta en la Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile en la Bombonera, por los 16avos de final. Es uno de los tres encuentros que tiene ese certamen internacional.
Por último, en el Viejo Continente hay acción en los certámenes continentales, con partidos de la segunda ronda de clasificación de la Europa League y Conference League.
Los partidos más importantes del jueves 23 de julio
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Torneo Clausura 2026
Fecha 1
- 19.30: Sarmiento de Junín vs. Argentinos Juniors (ESPN Premium).
- 19.30: Belgrano de Córdoba vs. Rosario Central (TNT Sports).
- 21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi de Mar del Plata (ESPN Premium).
Copa Sudamericana 2026
16avos de final - Ida
- 19: Bolívar vs. Gremio (ESPN 2 y Disney+ Premium).
- 21.30: Boca Juniors vs. O’Higgins (ESPN y Disney+ Premium).
- 21.30: Independiente Santa Fe vs. Caracas de Venezuela (ESPN 2 y Disney+ Premium).
Brasileirao
Fecha 4
- 19.30: Botafogo vs. Vitória.
- 19.30: Corinthians vs. Remo.
Torneo Proyección
Torneo Clausura - Fecha 2
- 15: Racing vs. Gimnasia de Mendoza (LPF Play).
- 15: Instituto de Córdoba vs. Gimnasia de La Plata (LPF Play).
- 15: Estudiantes de La Plata vs. Quilmes (LPF Play).
- 15: San Martín de San Juan vs. Atlético Rafaela (LPF Play).
- 15: Lanús vs. Huracán (LPF Play).
- 15: Newell’s vs. Huracán (LPF Play).
- 15: Independiente vs. Independiente Rivadavia (LPF Play).
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