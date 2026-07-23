Partidos de hoy jueves 23 de julio: horario y por dónde ver en vivo online

Después del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, en el que la selección argentina perdió la final con España, la pelota sigue rodando en el planeta en diferentes torneos nacionales y continentales y este jueves 22 de julio se desarrollan varios encuentros con el plato fuerte del inicio del Torneo Clausura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.

El segundo campeonato del año ofrece tres partidos en su primera jornada: Sarmiento de Junín vs. Argentinos Juniors; Belgrano de Córdoba vs. Rosario Central; Defensa y Justicia vs. Aldosivi de Mar del Plata.

Belgrano de Córdoba y Rosario Central se enfrentan este jueves, por el Torneo Clausura Fotobaires / Juan Jose Garcia

En nuestro país, también continúa el Torneo Proyección mientras que en Brasil, el Brasileirão. Además, Boca Juniors se presenta en la Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile en la Bombonera, por los 16avos de final. Es uno de los tres encuentros que tiene ese certamen internacional.

Por último, en el Viejo Continente hay acción en los certámenes continentales, con partidos de la segunda ronda de clasificación de la Europa League y Conference League.

Los partidos más importantes del jueves 23 de julio

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Torneo Clausura 2026

Fecha 1

19.30: Sarmiento de Junín vs. Argentinos Juniors (ESPN Premium).

19.30: Belgrano de Córdoba vs. Rosario Central (TNT Sports).

21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi de Mar del Plata (ESPN Premium).

Sarmiento de Junín se presenta este jueves en el Torneo Clausura, por el que recibe a Argentinos Juniors Gonzalo Colini - La Nación

Copa Sudamericana 2026

16avos de final - Ida

19: Bolívar vs. Gremio (ESPN 2 y Disney+ Premium).

21.30: Boca Juniors vs. O’Higgins (ESPN y Disney+ Premium).

21.30: Independiente Santa Fe vs. Caracas de Venezuela (ESPN 2 y Disney+ Premium).

Brasileirao

Fecha 4

19.30: Botafogo vs. Vitória.

19.30: Corinthians vs. Remo.

Torneo Proyección

Torneo Clausura - Fecha 2