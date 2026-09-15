Partidos de hoy martes 15 de septiembre: horarios y dónde ver

La agenda del fútbol de este martes 15 de septiembre de 2026 tiene una oferta variada porque la pelota rueda en diferentes partes del planeta con encuentros correspondientes a certámenes nacionales e internacionales que involucran a equipos y jugadores argentinos.

Todos los partidos se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.

Platense recibe a Fluminense en Vicente López con la misión de revertir la desventaja sufrida en la ida MAURO PIMENTEL - AFP

Lo más trascendente de la jornada es la presentación de Boca en Brasil vs. San Pablo por la Copa Sudamericana. El partido corresponde a la vuelta de cuartos de final, misma instancia por la que Platense recibe a Fluminense en la Copa Libertadores.

En Europa hay acción en tres certámenes. En la Liga de España se enfrentan Rayo Vallecano vs. Espanyol, Alavés vs. Valencia y Elche vs. Real Madrid; en la Copa Italia se cruzan Genoa vs. Sudtirol y Fiorentina vs. Pisa; y en la Carabao Cup de Inglaterra hay cinco propuestas y sobresale Liverpool vs. Tottenham.

Por último, en la Argentina se desarrolla un encuentro de la Primera C -Claypole vs. Sacachispas- y otros cinco del Torneo Proyección.

El Liverpool de Alexis Mac Allister se presenta este martes en la Carabao Cup Dave Thompson - AP

Los partidos más importantes del martes 15 de septiembre

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cuartos de final - Vuelta

19: Platense vs. Fluminense (Fox Sports y Disney+ Premium).

Cuartos de final - Vuelta

19: Vasco Da Gama vs. Independiente Santa Fe (DSports).

21.30: San Pablo vs. Boca Juniors (DSports).

Fecha 6

14: Rayo Vallecano vs. Espanyol (ESPN 2 y Disney+ Premium).

15: Alavés vs. Valencia (DSports 2).

16.30: Elche vs. Real Madrid (DSports).

Segunda ronda

13: Genoa vs. Sudtirol (DSports+).

16: Fiorentina vs. Pisa (DSports+).

Tercera ronda

15.30: Peterorough vs. Barnsley.

15.45: West Ham vs. Fulham (Disney+ Premium).

16: Reading vs. Brentford (Disney+ Premium).

16: Ipswich vs. Arsenal.

16: Liverpool vs. Tottenham (Disney+ Premium).

Fecha 28

15: Claypole vs. Sacachispas.

Fecha 9