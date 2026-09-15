Partidos de hoy martes 15 de septiembre: horarios y dónde ver

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Se destacan las presentaciones de Boca en la Copa Sudamericana y de Platense en la Libertadores; también hay acción en Europa
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La agenda del fútbol de este martes 15 de septiembre de 2026 tiene una oferta variada porque la pelota rueda en diferentes partes del planeta con encuentros correspondientes a certámenes nacionales e internacionales que involucran a equipos y jugadores argentinos.
- Todos los partidos se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.
Lo más trascendente de la jornada es la presentación de Boca en Brasil vs. San Pablo por la Copa Sudamericana. El partido corresponde a la vuelta de cuartos de final, misma instancia por la que Platense recibe a Fluminense en la Copa Libertadores.
En Europa hay acción en tres certámenes. En la Liga de España se enfrentan Rayo Vallecano vs. Espanyol, Alavés vs. Valencia y Elche vs. Real Madrid; en la Copa Italia se cruzan Genoa vs. Sudtirol y Fiorentina vs. Pisa; y en la Carabao Cup de Inglaterra hay cinco propuestas y sobresale Liverpool vs. Tottenham.
Por último, en la Argentina se desarrolla un encuentro de la Primera C -Claypole vs. Sacachispas- y otros cinco del Torneo Proyección.
Los partidos más importantes del martes 15 de septiembre
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Cuartos de final - Vuelta
- 19: Platense vs. Fluminense (Fox Sports y Disney+ Premium).
Cuartos de final - Vuelta
- 19: Vasco Da Gama vs. Independiente Santa Fe (DSports).
- 21.30: San Pablo vs. Boca Juniors (DSports).
Fecha 6
- 14: Rayo Vallecano vs. Espanyol (ESPN 2 y Disney+ Premium).
- 15: Alavés vs. Valencia (DSports 2).
- 16.30: Elche vs. Real Madrid (DSports).
Segunda ronda
- 13: Genoa vs. Sudtirol (DSports+).
- 16: Fiorentina vs. Pisa (DSports+).
Tercera ronda
- 15.30: Peterorough vs. Barnsley.
- 15.45: West Ham vs. Fulham (Disney+ Premium).
- 16: Reading vs. Brentford (Disney+ Premium).
- 16: Ipswich vs. Arsenal.
- 16: Liverpool vs. Tottenham (Disney+ Premium).
Fecha 28
- 15: Claypole vs. Sacachispas.
Fecha 9
- 15: Aldosivi vs. Vélez (LPF Play).
- 15: Defensa y Justicia vs. Central Córdoba (LPF Play).
- 15: Argentinos Juniors vs. River (ESPN 4 y Disney+ Premium).
- 15: Sarmiento vs. Racing (LPF Play).
- 15: Independiente vs. Colón (LPF Play).
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