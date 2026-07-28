Partidos de hoy, martes 28 de julio: horario y por dónde verlos en vivo

La pelota de fútbol sigue rodando en el planeta en diferentes torneos nacionales y continentales y este martes 28 de julio se desarrollan varios encuentros con el plato fuerte del la continudad del Torneo Clausura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la Copa Sudamericana 2026.

Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.

Tigre tiene participación internacional este martes en la Copa Sudamericana 2026 DANTE FERNANDEZ - AFP

El segundo campeonato del año ofrece cuatro cotejos en el inicio de la segunda fecha, con el plato fuerte de Rosario Central vs. Racing en el Cilindro de Avellaneda. Además, San Lorenzo recibe a Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro; Banfield a Sarmiento de Junín en el Florencio Sola y Argentinos Juniors a Estudiantes de Río Cuarto.

En esta jornada también comienzan las ravanchas de los 16avos de final del certamen continental con la presentación de Tigre, que recibe en Victoria a Nacional de Uruguay con la misión de sellar su clasificación luego del 3 a 0 en la ida en Montevideo. En Brasil, Santos será local de la UCV de Venezuela.

En nuestro país, también continúa el Torneo Proyección con el choque entre Boca y Belgrano de Córdoba, de la primera fecha; el certamen de Primera A Femenino con Huracán vs. River Plate; y la Primera C con Sportivo Barracas vs. El Porvenir.

En Paraguay, avanza el Clausura con los choques Rubio Ñu vs. Ameliano y 2 de Mayo vs. Cerro Porteño. Por último, en Europa hay acción en dos de los tres certámenes continentales, con partidos de la segunda ronda de clasificación de la Champions League y Conference League.

Los partidos más importantes del martes 28 de julio

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 2

19: San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium).

19: Banfield vs. Sarmiento de Junín (TNT Sports).

21.15: Rosario Central vs. Racing (TNT Sports).

21.15: Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Río Cuarto (ESPN Premium).

San Lorenzo busca su primera victoria con Néstor Gorosito como entrenador Gonzalo Colini - La Nación

16avos de final - Vuelta

19: Tigre vs. Nacional de Uruguay (ESPN y Disney+ Premium).

21.30: Santos vs. UCV de Venezuela (DSports).

20: Sportivo Barracas vs. El Povenir.

Torneo Clausura - Fecha 1

17: Boca vs. Belgrano de Córdoba (ESPN 2 y LPF Play).

Torneo Clausura - Fecha 1

11: Huracán vs. River Plate.

Torneo Clausura - Fecha 2