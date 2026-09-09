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Partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre, de la Champions League: horarios y dónde ver en TV y online

La primera fecha de la Fase de Liga continúa con seis encuentros; sobresale la presentación de PSG y el duelo entre Liverpool vs. Atlético de Madrid

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Julián Álvarez, la gran figura de Atlético Madrid que mantiene una puja con el propio club
Julián Álvarez, la gran figura de Atlético Madrid que mantiene una puja con el propio clubPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

La primera fecha de la Fase de Liga de la Champions League 2026-2027 continúa este miércoles 9 de septiembre con seis partidos. Todos se pueden seguir en vivo a través de canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada comienza con dos encuentros a las 13.45: Barcelona vs. Feyenoord y Stuttgart vs. Viking de Noruega. A las 16, en tanto, hay otras cuatro propuestas y sobresale la visita del Atlético Madrid de Diego Simeone, con varios futbolistas argentinos de titular y Julián Álvarez en el banco de suplentes, al Liverpool de Alexis Mac Allister. Además, el último bicampeón, PSG, inicia la defensa del título como local ante Slovan Bratislava; Sporting Lisboa recibe a Galatasaray; y Nápoli a Arsenal, finalista de la edición anterior.

PSG debuta en la Champions League, donde defiende el título que logró las últimas dos temporadas
PSG debuta en la Champions League, donde defiende el título que logró las últimas dos temporadasALAIN JOCARD - AFP
  • Los encuentros del máximo certamen por equipos del Viejo Continente se transmiten en vivo por TV a través de Fox Sports y diferentes señales de ESPN y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Partidos de este miércoles 9 de septiembre en la Champions League

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • 13.45: Barcelona vs. Feyenoord (ESPN y Disney+ Premium).
  • 13.45: Stuttgart vs. Viking (Disney+ Premium).
  • 16: PSG vs. Slovan Bratislava (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).
  • 16: Liverpool vs. Atlético de Madrid (Fox Sports y Disney+ Premium).
  • 16: Sporting Lisboa vs. Galatasaray (ESPN 4 y Disney+ Premium).
  • 16: Nápoli vs. Arsenal (ESPN y Disney+ Premium).

Tabla de campeones de la UEFA Champions League

  • Real Madrid (España) - 15
  • Milán (Italia) - 7
  • Liverpool (Inglaterra) / Bayern Munich (Alemania) - 6
  • Barcelona (España) - 5
  • Ajax (Países Bajos) - 4
  • Manchester United (Inglaterra) / Inter (Italia) - 3
  • Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest (Inglaterra) / PSG (Francia) - 2
  • Celtic (Escocia) / Hamburgo (Alemania) / Steaua Bucarest (Rumania) / Olympique Marsella (Francia) / Borussia Dortmund (Alemania) / Feyenoord (Países Bajos) / Aston Villa (Inglaterra) / PSV Eindhoven (Países Bajos) / Estrella Roja (Serbia) / Manchester City (Inglaterra) - 1
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