Partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre, de la Champions League: horarios y dónde ver en TV y online

La primera fecha de la Fase de Liga de la Champions League 2026-2027 continúa este miércoles 9 de septiembre con seis partidos. Todos se pueden seguir en vivo a través de canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada comienza con dos encuentros a las 13.45: Barcelona vs. Feyenoord y Stuttgart vs. Viking de Noruega. A las 16, en tanto, hay otras cuatro propuestas y sobresale la visita del Atlético Madrid de Diego Simeone, con varios futbolistas argentinos de titular y Julián Álvarez en el banco de suplentes, al Liverpool de Alexis Mac Allister. Además, el último bicampeón, PSG, inicia la defensa del título como local ante Slovan Bratislava; Sporting Lisboa recibe a Galatasaray; y Nápoli a Arsenal, finalista de la edición anterior.

PSG debuta en la Champions League, donde defiende el título que logró las últimas dos temporadas ALAIN JOCARD - AFP

Los encuentros del máximo certamen por equipos del Viejo Continente se transmiten en vivo por TV a través de Fox Sports y diferentes señales de ESPN y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Partidos de este miércoles 9 de septiembre en la Champions League

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

13.45: Barcelona vs. Feyenoord (ESPN y Disney+ Premium).

13.45: Stuttgart vs. Viking (Disney+ Premium).

16: PSG vs. Slovan Bratislava (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).

16: Liverpool vs. Atlético de Madrid (Fox Sports y Disney+ Premium).

16: Sporting Lisboa vs. Galatasaray (ESPN 4 y Disney+ Premium).

16: Nápoli vs. Arsenal (ESPN y Disney+ Premium).

Tabla de campeones de la UEFA Champions League