Partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre, de la Champions League: horarios y dónde ver en TV y online

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La primera fecha de la Fase de Liga continúa con seis encuentros; sobresale la presentación de PSG y el duelo entre Liverpool vs. Atlético de Madrid
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La primera fecha de la Fase de Liga de la Champions League 2026-2027 continúa este miércoles 9 de septiembre con seis partidos. Todos se pueden seguir en vivo a través de canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.
La jornada comienza con dos encuentros a las 13.45: Barcelona vs. Feyenoord y Stuttgart vs. Viking de Noruega. A las 16, en tanto, hay otras cuatro propuestas y sobresale la visita del Atlético Madrid de Diego Simeone, con varios futbolistas argentinos de titular y Julián Álvarez en el banco de suplentes, al Liverpool de Alexis Mac Allister. Además, el último bicampeón, PSG, inicia la defensa del título como local ante Slovan Bratislava; Sporting Lisboa recibe a Galatasaray; y Nápoli a Arsenal, finalista de la edición anterior.
- Los encuentros del máximo certamen por equipos del Viejo Continente se transmiten en vivo por TV a través de Fox Sports y diferentes señales de ESPN y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Partidos de este miércoles 9 de septiembre en la Champions League
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- 13.45: Barcelona vs. Feyenoord (ESPN y Disney+ Premium).
- 13.45: Stuttgart vs. Viking (Disney+ Premium).
- 16: PSG vs. Slovan Bratislava (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).
- 16: Liverpool vs. Atlético de Madrid (Fox Sports y Disney+ Premium).
- 16: Sporting Lisboa vs. Galatasaray (ESPN 4 y Disney+ Premium).
- 16: Nápoli vs. Arsenal (ESPN y Disney+ Premium).
Tabla de campeones de la UEFA Champions League
- Real Madrid (España) - 15
- Milán (Italia) - 7
- Liverpool (Inglaterra) / Bayern Munich (Alemania) - 6
- Barcelona (España) - 5
- Ajax (Países Bajos) - 4
- Manchester United (Inglaterra) / Inter (Italia) - 3
- Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest (Inglaterra) / PSG (Francia) - 2
- Celtic (Escocia) / Hamburgo (Alemania) / Steaua Bucarest (Rumania) / Olympique Marsella (Francia) / Borussia Dortmund (Alemania) / Feyenoord (Países Bajos) / Aston Villa (Inglaterra) / PSV Eindhoven (Países Bajos) / Estrella Roja (Serbia) / Manchester City (Inglaterra) - 1
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