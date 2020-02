Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Patricia Bullrich reconoció en una breve entrevista que, como reconocida hincha de Independiente, formaría parte de un frente opositor al actual gobierno de Hugo Moyano. La líder del PRO podría llegar junto a algún candidato, aunque todavía no hay nombres concretos a casi dos años de las próximas elecciones. Los socios del Rojo irán a las urnas a fines de 2021, y la ex Ministra de Seguridad de la Nación dejó abierta la puerta a involucrarse en el club.

"No me siento con posibilidades de meterme en el mundo del fútbol, pero me involucraría junto a un candidato opositor a la actual conducción. Desde que lo sacaron a (Javier) Cantero, yo vivo angustiada", aseguró en radio La Red.

Anoche, durante el tenso y agónico empate de Independiente con Arsenal, varios hinchas perdieron la paciencia, cantaron contra la dirigencia y silbaron a varios futbolistas. Y luego del partido, Hugo Moyano le echó más leña al fuego. "No vengan a romper la paciencia con eso. ¿Reprobaron qué? Los que insultaron fueron cuatro gansos. Estuve en cana tres veces durante la dictadura, mirá si no me voy a bancar este momento. No me achico con nada", disparó.

Ante la consulta sobre el grado de culpa que tiene la dirigencia por el flojo presente del Rojo, Moyano reconoció: "Somos responsables, pero no me puedo poner los pantalones cortos y salir a la cancha. A la gente que viene a ver al Rojo y lo respeta le agradezco". ¿Habrá mano a mano entre Moyano y Bullrich por el poder de Independiente en 2021? Por ahora, será cuestión de esperar.