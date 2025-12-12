Lionel Messi: la estatua gigante con que honrarán al 10 en Calcuta en el inicio de su gira por India

Ya relajado en este final de 2025 exitoso por conquistar su primer trofeo de la Major League Soccer en Inter Miami y ser considerado por segundo año consecutivo el jugador más valioso de la Major League Soccer, y mientras disfruta de su Messi Cup (torneo sub 16), Lionel Messi se prepara para una última gran actividad en el año: protagonizará una gira por diferentes ciudades de India. Y el comienzo será con un descubrimiento de una estatua gigante de su figura. Eso sí: a distancia, sin él allí.

El rosarino inaugurará la escultura hecha con hierro, pero de forma remota, por motivos de seguridad. Existe una enorme pasión por Messi en India, que puede resultar desbordante, como lo fue en otra visita al gran país asiático. El moumento, de 21 metros de alto, está en Calcuta, ciudad del este. Su principal escultor es Monti Paul, aunque las promociones en las calles ponen el rostro y el nombre de quien se habría encargado de promover el homenaje, Sujit Bose, un político indio que es ministro de Bengala Occidental y presidente de Sree Bhumi Sporting Club, un club ubicado a pocos kilómetros de Calcuta.

El monumento mide 21 metros de altura; queda por descubrir solamente la cabeza de la figura, algo de lo que Messi se encargará de forma remota, por seguridad en Calcuta. DIBYANGSHU SARKAR - AFP

“Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho”, dijo Paul, a quien le tomó 40 días realizarla. En la representación de metal, el capitán de la seleccióna argentina –favorita de muchos en India– levanta la Copa del Mundo que conquistó en Qatar 2022.

Eso se da en el contexto de una gira que durará tres días y a la que se la denomina “GOAT Tour”, con la sigla que en inglés refiere al mejor de todos los tiempos (“Greatest of All Times”). La presencia del 10 abarcará cuatro ciudades indias, ya que Messi visitará Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

El amor por Lionel Messi es representado no sólo en una estatua: hay murales y calles con su rostro, siempre en versión albiceleste. Bikas Das - AP

La mayor atracción estará en la primera: luego de descubrir el monumento, inaugurará un mural en su honor. Además, se ha instalado en una zona para aficionados una réplica de Messi sentado en un trono, en tamaño real. El recinto también recrea la casa del astro en Miami, con maniquíes de sus familiares.

Una vez allá, jugará un breve partido amistoso con figuras del país asiático, y está previsto un encuentro con el primer ministro, Narendra Modi. El 10 afirmó que será un honor visitar India: “Es un país muy especial y guardo buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos”, declaró en un comunicado oficial. “Es una nación apasionada por el fútbol y espero conocer a una nueva generación de fanáticos mientras comparto el amor que tengo por este hermoso deporte”, agregó.

Niños promocionan "GOAT Tour"; muchos indios esperan por el astro, muy querido allí y en otras naciones asiáticas, como la vecina Bangladesh. DIBYANGSHU SARKAR - AFP

Cuando habla de 2011 se refiere a la primera vez que pisó India, también en Calcuta. Viajó para un amistoso que Argentina le ganó por 1-0 a Venezuela gracias a un gol de Nicolás Otamendi, en el debut de Alejandro Sabella como entrenador del equipo nacional.