Agenda de TV del sábado: la final Racing - Estudiantes, ligas europeas, GP Carlos Pellegrini, Leones y Leonas

La definición del torneo Clausura, fútbol del Viejo Continente, turf, hockey sobre césped, básquetbol y tenis en el menú deportivo del día

Santiago Sosa y Cristian Medina, dos protagonistas de la final del torneo Clausura, que este sábado jugarán Racing y Estudiantes en Santiago del Estero.
Santiago Sosa y Cristian Medina, dos protagonistas de la final del torneo Clausura, que este sábado jugarán Racing y Estudiantes en Santiago del Estero.

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 13 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 21 Estudiantes de La Plata vs. Racing, la final. ESPN Premium y TNT Sports

Premier League

  • 12 Chelsea vs. Everton. ESPN
  • 14.15 Burnley vs. Fulham. ESPN
  • 17 Arsenal vs. Wolverhampton. ESPN

Liga de España

  • 10 Atlético de Madrid vs. Valencia. DSports (1610)
  • 12 Mallorca vs. Elche. ESPN 2
  • 14.30 Barcelona vs. Osasuna. DSports (1610)
Julian Alvarez, goleador de Atlético de Madrid, que necesita mejorar en la liga de España y recibirá a Valencia.
Julian Alvarez, goleador de Atlético de Madrid, que necesita mejorar en la liga de España y recibirá a Valencia.

Copa Intercontinental

  • 14 Flamengo vs. Pyramids FC. DSports+ (1613)

Serie A

  • 11 Torino vs Cremonese. ESPN 4
  • 16.45 Atalanta vs. Cagliari. Disney+

Ligue 1

  • 13 Rennes vs. Brest. ESPN 4
  • 15 Metz vs. Paris Saint-Germain. ESPN 4
  • 17 Paris FC vs. Toulouse. ESPN 4

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Pro League

  • 19 Los Leones vs. Países Bajos. Disney+
  • 21.30 Las Leonas vs. Alemania. Disney+

TURF

  • 18 Gran Premio Carlos Pellegrini. Fox Sports 3
San Isidro vibrará con una nueva versión de su carrera máxima: el Gran Premio Carlos Pellegrini.
San Isidro vibrará con una nueva versión de su carrera máxima: el Gran Premio Carlos Pellegrini.

BÁSQUETBOL

  • 11.35 Peñarol vs. Atenas, por la Liga Nacional. TyC Sports
  • 16 Gran Canaria vs. Baskonia, por la Liga ACB. Fox Sports

TENIS

  • 12 Torneo Interclubes AAT. Final femenina. Fox Sports 3
