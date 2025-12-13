Agenda de TV del sábado: la final Racing - Estudiantes, ligas europeas, GP Carlos Pellegrini, Leones y Leonas

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 13 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

21 Estudiantes de La Plata vs. Racing, la final. ESPN Premium y TNT Sports

Premier League

12 Chelsea vs. Everton. ESPN

14.15 Burnley vs. Fulham. ESPN

17 Arsenal vs. Wolverhampton. ESPN

Liga de España

10 Atlético de Madrid vs. Valencia. DSports (1610)

12 Mallorca vs. Elche. ESPN 2

14.30 Barcelona vs. Osasuna. DSports (1610)

Julian Alvarez, goleador de Atlético de Madrid, que necesita mejorar en la liga de España y recibirá a Valencia. Gabriel Kuchta - UEFA - UEFA

Copa Intercontinental

14 Flamengo vs. Pyramids FC. DSports+ (1613)

Serie A

11 Torino vs Cremonese. ESPN 4

16.45 Atalanta vs. Cagliari. Disney+

Ligue 1

13 Rennes vs. Brest. ESPN 4

15 Metz vs. Paris Saint-Germain. ESPN 4

17 Paris FC vs. Toulouse. ESPN 4

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Pro League

19 Los Leones vs. Países Bajos. Disney+

21.30 Las Leonas vs. Alemania. Disney+

TURF

18 Gran Premio Carlos Pellegrini. Fox Sports 3

San Isidro vibrará con una nueva versión de su carrera máxima: el Gran Premio Carlos Pellegrini. Alessia Maccioni - LA NACION

BÁSQUETBOL

11.35 Peñarol vs. Atenas, por la Liga Nacional. TyC Sports

16 Gran Canaria vs. Baskonia, por la Liga ACB. Fox Sports

TENIS