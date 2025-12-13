Agenda de TV del sábado: la final Racing - Estudiantes, ligas europeas, GP Carlos Pellegrini, Leones y Leonas
La definición del torneo Clausura, fútbol del Viejo Continente, turf, hockey sobre césped, básquetbol y tenis en el menú deportivo del día
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 13 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 21 Estudiantes de La Plata vs. Racing, la final. ESPN Premium y TNT Sports
Premier League
- 12 Chelsea vs. Everton. ESPN
- 14.15 Burnley vs. Fulham. ESPN
- 17 Arsenal vs. Wolverhampton. ESPN
Liga de España
- 10 Atlético de Madrid vs. Valencia. DSports (1610)
- 12 Mallorca vs. Elche. ESPN 2
- 14.30 Barcelona vs. Osasuna. DSports (1610)
Copa Intercontinental
- 14 Flamengo vs. Pyramids FC. DSports+ (1613)
Serie A
- 11 Torino vs Cremonese. ESPN 4
- 16.45 Atalanta vs. Cagliari. Disney+
Ligue 1
- 13 Rennes vs. Brest. ESPN 4
- 15 Metz vs. Paris Saint-Germain. ESPN 4
- 17 Paris FC vs. Toulouse. ESPN 4
HOCKEY SOBRE CÉSPED
Pro League
- 19 Los Leones vs. Países Bajos. Disney+
- 21.30 Las Leonas vs. Alemania. Disney+
TURF
- 18 Gran Premio Carlos Pellegrini. Fox Sports 3
BÁSQUETBOL
- 11.35 Peñarol vs. Atenas, por la Liga Nacional. TyC Sports
- 16 Gran Canaria vs. Baskonia, por la Liga ACB. Fox Sports
TENIS
- 12 Torneo Interclubes AAT. Final femenina. Fox Sports 3
