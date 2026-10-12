Paulo Dybala ¿entre Roma y Boca?: “Espero que pueda haber un final”.

El delantero argentino Pulo Dybala manifestó este lunes su deseo de finalizar su carrera en Roma, pero aclaró que “es prematuro hablar de eso ahora”. El cordobés de 32 años renovó su contrato a mediados de este año en la Loba, pero desde hace ya varios mercados de pases que se menciona la intención del delantero y de la dirigencia xeneize que pueda llegar a Boca.

“Nunca imaginé que tendría una carrera como esta aquí. Este país me recibió con los brazos abiertos, su gente me ayudó a crecer como persona y como futbolista”, afirmó Dybala en diálogo con el sitio web oficial de la UEFA en la previa del duelo en el que su equipo recibirá a Real Madrid por la Champions League.

Actualmente, Dybala convirtió 45 goles en 147 partidos disputados en Roma Marco Alpozzi/undefined - LaPresse

“Aquí se viven muchas emociones, buenos y malos momentos, como en la vida de cualquiera. Espero que pueda haber una final en Italia. ¿Dónde? En Roma y con Roma, pero es pronto para hablar de ello ahora”, reconoció el delantero argentino de 32 años.

El delantero renovó su vínculo con el cuadro italiano en julio del 2026 y para esos tiempos Boca siguió con atención cada movimiento. El vencimiento del contrato el 30 de junio había abierto una ventana que alimentó todo tipo de especulaciones.

La posibilidad de que el futbolista quedara con el pase en su poder permitió que crecieran las versiones sobre un eventual regreso al país, especialmente después de las reiteradas muestras de afecto que Dybala expresó hacia el club de la Ribera. Incluso, se habló de contactos entre Juan Román Riquelme y hasta el propio Rodolfo Arruabarrena con la “Joya” en junio pasado.

Finalmente, el argentino eligió continuar en Italia hasta junio del 2027 y puso fin a un eventual arribo a Boca en el corto plazo. Es cierto que las últimas renovaciones venían siendo anuales (de ninguna de las partes iban más allá en el tiempo), pero con sus declaraciones al sitio web oficial de la UEFA... ¿se le cierran las puertas de Boca?.

Paulo Dybala con los hinchas de Roma de fondo: “Aquí se viven muchas emociones, buenos y malos momentos, como en la vida de cualquiera. Espero que pueda haber una final en Italia. ¿Dónde? En Roma y con Roma", expresó Alfredo Falcone - LaPresse via ZUMA Press

Dybala arribó al fútbol italiano en la temporada 2012/13. Precedente de Instituto de Córdoba se convirtió en jugador de Palermo a cambio de 12 millones de euros. Luego de anotar 21 goles en 93 partidos con el club siciliano, Dybala pasó a Juventus, donde marcó 115 tantos en 293 duelos acumulados en siete temporadas.

Luego de quedar libre de la “Vecchia Signora”, el atacante argentino pasó en la temporada 2022-23 a Roma, con el que hizo 45 goles en 147 partidos y donde se convirtió en una de las figuras del equipo pese a diversas lesiones que condicionaron su rendimiento. Con Dybala como una de sus figuras y con el entrenador Gian Piero Gasperini, Roma se dio el gusto de volver a la Champions League tras completar el podio de la edición 2025-26 de la Serie A detrás del campeón Inter y del escolta Napoli.

Paulo Dybala se fue de Juventus como un gran referente; en el club de Turín marcó 115 goles en 293 encuentros MARCO BERTORELLO - AFP

“La temporada pasada lo dimos todo. Nos llenó de alegría, tanto a nosotros como a la gente. Y también de orgullo. Será duro, nos enfrentamos a algunos de los equipos más exitosos del mundo, pero con el apoyo de nuestra afición, tendremos un plus”, confió Dybala a dos días de recibir a Real Madrid en el estadio Olímpico de la capital italiana.

El partido contra el equipo español del DT portugués José Mourinho, campeón de la primera edición de la Conference League con Roma, corresponderá a la segunda fecha de la etapa de liga de la Champions League, en la que el que la Loba debutó con un empate 1-1 como visitante contra Fenerbahce. Dybala llegó a tener muy buena relación con Mou también.

Roma recibirá a Real Madrid, que debutó con un triunfo por 2-1 como local contra Inter, sólo tres días después de igualar 0-0 de visitante contra Como por la sexta fecha de la Serie A, en la que el equipo Giallorosso escolta al equipo Neroazzurro y a Lazio, líderes del Calcio italiano.