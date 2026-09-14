Paulo Dybala y Malen hacen volar a Roma, mientras Balerdi es comparado con una gloria del calcio

La sociedad ya empezó a funcionar y a dar síntomas de entendimiento en el primer semestre de este año, cuando Donyell Malen llegó para la segunda rueda de la Serie A, en préstamo desde Aston Villa. En 18 fechas, el neerlandés se destapó con 14 goles, de los cuales tres fueron tras asistencias de Paulo Dybala. Roma, que se clasificó a la Champions League tras finalizar en el tercer puesto, no dudó en el reciente mercado de transferencias en adquirir el pase de Malen en 25 millones de euros, que se sumaron a los 2,5 millones que costaron la cesión por seis meses.

La fórmula Dybala-Malen potenció su producción en las cuatro fechas del calcio de esta temporada. El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini, que hizo una gran gestión al frente de Atalanta, se perfila para ser uno de los principales animadores de la competencia. Está al tope con puntaje ideal en cuatro jornadas, junto con Inter, defensor del título. De los 12 goles convertidos, seis fueron de Malen, gracias a cuatro asistencias de la Joya. La última, este lunes, para vencer 2-0 de visitante a Torino.

El saludo entre Dybala y Malen ISABELLA BONOTTO - AFP

La sinergia en el binomio ya fue bautizada como “Dybalen”, con el siguiente análisis de Gasperini tras el encuentro: “La satisfacción es de todos. Es precioso para los aficionados y para todos aquellos a los que les gusta el fútbol ver a dos campeones capaces de generar en cada partido situaciones de gol y ocasiones muy peligrosas. Además de ser muy buenos individualmente, se complementan muchísimo; tienen una conexión muy importante que consiguen transformar en goles”.

Algunos registros no computan este último pase-gol de Dybala porque la primera definición del neerlandés fue bloqueada por el arquero Perri y luego terminó empujando la pelota al gol desde el piso. En la primera fecha, Dybala puso tres asistencias para Malen en el 4-0 a Fiorentina. El otro que se benefició de la visión de la Joya para encontrar al compañero mejor ubicado fue Matías Soulé, autor de un tanto en el 2-1 a Atalanta.

La dupla Malen-Dybala estuvo a punto de disolverse por las negociaciones que el ex-Instituto, Palermo y Juventus mantuvo durante el receso con Boca, donde su excompañero en Roma Leandro Paredes fue uno de los principales promotores y puente en las tratativas con Juan Román Riquelme. Finalmente, Dybala acordó renovar contrato por un año más para transitar su 15ª temporada consecutiva en el calcio.

Malen define desde el piso tras la asistencia de Dybala Marco Alpozzi - LaPresse via ZUMA Press DPA

En el esquema 3-4-2-1, Dybala se ubica de media-punta junto a Soulé, mientras que Malen es la principal referencia ofensiva. De 27 años, el neerlandés no terminó de acoplarse en el equipo de Ronald Koeman durante el Mundial. Tras ser titular sin marcar en los tres partidos de la zona de grupos, en los que la Orange sumó 10 goles, en los 16avos de final vio desde el banco la eliminación por penales frente a Marruecos.

Por sus características, Dybala ofrece un doble aporte: se le da bien el gol, sin ser un killer del área, y su zurda sensible deja a los compañeros en situación de definición. Los números globales de su carrera así lo certifican: acumula 198 goles (17 en el Nacional B con Instituto) y 104 asistencias.

Leonardo Balerdi, titular por primera vez en Roma, se anticipa a Giovanni Simeone Image Photo Agency - Getty Images Europe

En este arranque de temporada se perfila para superar su mejor curso en asistencias en la Serie A (11 con Juventus en 2019/20). Su registro más alto en Roma fueron las nueve que dio en 2023/24. Camino a cumplir 33 años el 15 de noviembre, sus cualidades y calidad están largamente constatadas, siempre que se lo permita el físico por sus recurrentes problemas. En la temporada pasada quedó al margen en 14 partidos, entre lesiones musculares y una operación en una rodilla en marzo que le quitó las últimas posibilidades de integrar el plantel de la selección en el Mundial.

En Roma, Dybala está al frente de una legión de argentinos que se agrandó en el reciente mercado de pases. Ya estaba Soulé y se incorporaron Nahuel Molina -como carrilero por la izquierda tuvo dos situaciones de gol ante Torino-, Leonardo Balerdi -ambos titulares-y Santiago Castro.

El entrenador Gasperini, muy conforme con la dupla Dybala-Malen y la llegada de Balerdi Marco Alpozzi/undefined - LaPresse

La prensa italiana elogió la actuación de Balerdi y consultó a Gasperini sobre a qué zaguero central le hacía recordar. El director técnico dejó volar alto la imaginación: “Es un defensor fuerte, muy fuerte. Sin duda es un jugador moderno: potente físicamente y rápido. Me resisto a citar grandes nombres —Baresi era ese tipo de central—, pero sin llegar a esa comparación directa, en cuanto a cómo interpreta el papel —su agresividad, velocidad de recuperación y participación en la salida de balón—, las características están ahí. Baresi era el mejor con diferencia —es incomparable—, pero en cuanto al estilo de juego, la comparación se sostiene. Sabemos que hemos fichado a un gran jugador”.

Minutos después de la victoria de Roma, Inter, con Lautaro Martínez en el banco, remontó una desventaja de dos goles y venció 5-3 a Udinese. Roma e Inter, dos punteros embalados que se cruzarán el próximo sábado en el estadio Olímpico.