El jefe del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, consideró “un gesto inaceptable” el beso del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso, y juzgó “insuficientes” las disculpas del dirigente. ”Creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable”, dijo Sánchez en una breve rueda de prensa tras una reunión con el rey Felipe VI, antes de añadir que “las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Incluso no son adecuadas”.

El presidente del Gobierno compareció ante los medios en el Palacio de la Moncloa luego de su charla con Felipe VI. Como era de esperarse, una de las preguntas apuntó a pedirle opinión sobre el polémico beso que le dio Luis Rubiales, presidente de la RFEF, a la futbolista Jenni Hermoso, durante la entrega de medallas tras la conquista del Mundial femenino logrado por la Selección española por primera vez, y que generó un repudio generalizado y internacional. Sus dichos estuvieron en sintonía a los hechos. Porque en la recepción de Sánchez en Moncloa al plantel campeón del mundo, su saludo a Rubiales fue muy frío y distante.

El siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres.



Sois ejemplo e inspiración para miles de niñas. España está orgullosa de vosotras, @SEFutbolFem.



Por eso, el Gobierno de España os concede la Medalla y la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito deportivo.#BienvenidasCampeonas pic.twitter.com/sKP2h3CfBI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 22, 2023

“Las jugadoras de la Selección femenina lo han hecho todo para ganar, pero es verdad que hubo algunos comportamientos inaceptables que manifiestan que en nuestro país queda mucho camino por recorrer en igualdad, respeto y equiparación de derechos de las mujeres. Las disculpas no son suficientes ni adecuadas. Debe continuar dando pasos el señor Rubiales para aclarar lo que hemos visto”, aseguró Sánchez.

Se desconoce cómo continuará la historia, ya que con el paso de las horas se acrecienta la posibilidad de que Rubiales dimita, algo que entre otros sugirió Iker Casillas, exarquero campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y quien en algún momento evaluó ser candidato a presidente de la Federación. “A ver, que yo me entere: ¿entonces alguien ha dimitido o no? Qué ando perdido…”, publicó en Twitter el exguardameta de Real Madrid.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, sobre el comportamiento de Luis Rubiales en la final:



🗨️ “Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Las disculpas no han sido suficientes. No son adecuadas. Tiene que seguir dando pasos el señor Rubiales”. pic.twitter.com/yeqAatl1dm — Relevo (@relevo) August 22, 2023

Por lo pronto, el asunto sigue escalando porque lo que hizo el mandamás de la Real Federación de Fútbol de España (RFEF) opacó el histórico logro del seleccionado femenino español, cuya primera obtención del Mundial quedó en segundo plano como consecuencia del beso del directivo a la jugadora, además de su gesto previo en el palco (se tomó los genitales durante el festejo, junto a la reina Letizia y la infanta Sofía).

Pero, fundamentalmente, Sánchez apunta a las horas posteriores de Rubiales. Porque lejos de comprender su falta, recién sintió la obligación de pedir disculpas “a los que se sintieron ofendidos” y “porque no queda otra”, según dice en el video difundido por la RFEF. Horas antes, salió con los tapones de punta contra las primeras voces críticas hacia su gesto. “No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad. Un pico de dos amigos, celebrando algo... No estamos para gilipolladas (estupideces)”, señaló, en diálogo con el periodista español Juan Manuel Castaño en Cadena COPE. Y agregó: “Vamos a disfrutar de lo bueno y no me comentes cosas de gente que no sabe ver lo positivo”.

Las voces que condenan el hecho se siguen sumando. una de las primeras voces del Gobierno en manifestar su repudio fue el Ministro de Deportes, Miquel Iceta, quien solicitó explicaciones por el incidente. “Yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla”, dijo Iceta en una entrevista con la radio pública española, en la que pidió a Rubiales que justifique su accionar.

🇪🇸 | ESCÁNDALO EN ESPAÑA: Piden la dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras su beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso y el gesto tocándose sus genitales en el palco junto a la Reina, la Infanta y el presidente de la FIFA, pic.twitter.com/kI5Ny9A752 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 21, 2023

Por su parte, la portavoz del Partido Popular de España (PP) en el Congreso, Cuca Gamarra, calificó de “bochornosa” la actitud del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y aplazó las posibles consecuencias que su gesto pueda provocar para ”no ensombrecer ahora el éxito deportivo de la selección femenina”.

“Un eje fundamental debe de ser el respeto a las mujeres y lo que vimos fue bochornoso, pero quiero destacar lo que han conseguido”, dijo Gamarra ante la prensa este martes en el Congreso. Esos dichos presuponen que una vez que baje la euforia por el éxito deportivo, se tomarán drásticas medidas. “Lo que no está bien hecho siempre tiene que tener consecuencias, sobre todo, si ha indignado a todo un país y perjudica la buena imagen de España”.

Las críticas al accionar de Rubiales se fueron sucediendo desde que las cámaras de RTVE captaron el beso a Hermoso. En el plano internacional fueron numerosos medios los que cuestionaron airadamente la actitud del dirigente. “Un beso después de la victoria de España en la Copa del Mundo hace que muchos lloren por la injusticia”, tituló The New York Times para hablar de la polémica: “Es un desagradable recordatorio para muchos del sexismo que ha plagado al fútbol femenino”.

En medio de las críticas masivas, hubo una voz que minimizó los hechos. Fue Karl-Heinz Rummenigge, gloria del fútbol alemán. El ex CEO del Bayern y actual miembro del comité ejecutivo de la UEFA consideró: ”No creo que haya que exagerar. Cuando te proclamas campeón del mundo, te emocionás. Y lo que hizo allí estuvo, con todo mi respeto, absolutamente correcto”, justificó el exdelantero.

Luego, agregó: “Recuerdo que cuando ganamos la Champions con Bayern, la última vez llegué a besar a hombres. No en la boca, pero sí de alegría”.

