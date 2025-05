Pekerman, en el ojo de la tormenta: el presidente de la Federación Venezolana destrozó su pasó por la selección y afirmó que “ya venía manchado de Colombia”

José Néstor Pekerman está en el ojo del huracán en Venezuela por las recientes declaraciones que hizo el presidente de la Federación de Fútbol, Jorge Giménez, quien reveló “situaciones arbitrarias” mientras el DT dirigió a la Vinotinto.

Giménez explicó en un diálogo con Ruta Vinotinto que contratar a Pekerman “fue el peor error” de su presidencia en la Federación Venezolana de Fútbol porque los intereses del argentino “eran otros”.

“Mi mayor error fue haber traído a José (Pekerman) por el nombre y no por el momento. Quizá no haber tenido ese sexto sentido de saber que ya no estaba y sus intereses eran otros. Ese año lo pudimos haber ahorrado, no solo en dinero, sino también en tiempo. Pero eso trajo cosas positivas, conocí al cuerpo técnico actual a raíz de haber traído a José”, comentó.

El directivo apuntó contra Pekerman y Pascual Lezcano por el manejo que le dio a la selección de Venezuela desde su llegada al banquillo en noviembre del 2021 y explicó que “querían ser amos y señores para trabajar sin ningún control”.

Pekerman, con Pascual Lezcano, hombre de confianza del DT a quien también le apuntó el presidente de la FVF: “Querían ser amos y señores para trabajar sin ningún control”

“Fue un sabor amargo para todos. Fui la primera persona que se ilusionó con el proyecto. Tuve varias conversaciones con José y Pascual (Lezcano) y se veía un proyecto ambicioso, pero la manera en la que lo tomaron ellos, específicamente José y Pascual, porque el resto de cuerpo técnico lo tomó de la manera en que buscábamos y por algo siguieron”, explicó.

Y agregó: “Ellos realmente se portaron mal, sus ambiciones eran otras. Querían que la FVF trabajara para ellos sin ningún tipo de control. Querían ser amos y dueños de la Federación y yo siempre voy a buscar que nuestro fútbol y nuestros jugadores sean respetados”.

“Yo no pensaba salir manchado por nada ni por nadie", dijo tajante Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) YURI CORTEZ - AFP

Giménez señaló que hubo “manejos arbitrarios” en la selección y prohibiciones al personal técnico. “Yo no pensaba salir manchado por nada ni por nadie, tenemos auditores internacionales y nuestra bandera ha sido la transparencia. Hubo una ruptura, conversaciones fuertes y la relación se vino abajo. Me di cuenta de que no solo era una manera arbitraria de trabajar con la Federación, sino también interna”, afirmó.

“Ellos le prohibían a su cuerpo técnico hablar con los jugadores de la Selección, que los visitarán para verlos jugar. Estaban volviendo esto un desastre y yo no iba a permitir eso. Los jugadores también estaban obstinados de la manera en que Pascual estaba llevando las cosas”, agregó.

El presidente de la Federación de Venezuela indicó que Pekerman “ya venía manchado desde su paso por Colombia”, donde dirigió a la Selección desde el 2012 hasta el 2018 y logró las clasificaciones a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

José Pekerman, con Fernando Batista, que lo sucedió en el cargo de técnico de la selección de Venezuela PABLO PORCIUNCULA - POOL

“Él mismo no se imaginó que nosotros éramos capaces de poner un freno. Y como ya lo dije el fútbol venezolano se respeta y nosotros nos vamos a hacer respetar. No va a venir ningún extranjero, llámese como se llame, a venir a hacer lo que quiera en nuestra Federación. La relación se rompió por completo y él no ha vuelto a dirigir en ningún lado”, expresó Giménez.

Y completó: “Salió manchado, así como venía manchado de Colombia por el tema de Pascual; nosotros sabíamos algo, pero pensábamos que no era tan así y podía ser diferente. Ellos venían con la misma idea, no sé si buena o mala, pero para mí no era la manera de trabajar y hacer las cosas por lo que pusimos el freno”.

Pekerman, de 75 años, asumió como entrenador de la selección de Venezuela a fines de noviembre de 2021, pero dirigió apenas 10 partidos, 6 amistosos y 4 por eliminatorias. El saldo: 5 triunfos, 1 empate y 4 derrotas. Fue despedido el 8 de marzo de 2023 en medio de un gran conflicto con la dirigencia. Su lugar fue ocupado por Fernando Batista, que era el técnico de las selecciones juveniles.