Kevin De Bruyne anunció que dejará Manchester City al final de la temporada: ¿se va a Arabia Saudita?

La era de Kevin De Bruyne en Manchester City llegará a su fin a mediados de año. El mediocampista belga, de 33 años, anunció que no renovará su contrato y quedará libre cuando concluya la actual temporada. En la actual campaña, el futbolista suma 1503 minutos y apenas dos goles, su aporte más bajo desde que llegó a la ciudad proveniente de Wolfsburgo, de Alemania, hace ya una década y a cambio de unos 60 millones de euros. En estos diez años, De Bruyne dejó una huella: se convirtió en el máximo asistidor de la historia de la Premier League con más de 280 pases de gol y levantó diecinueve trofeos. En sus vitrinas reposan las copas de la Champions League -ganada al Inter-, seis Premier Leagues, dos FA Cups y cinco Copas de la Liga inglesa.

El crack belga comunicó su decisión a través de las redes sociales: “Al ver esto, probablemente se den cuenta de hacia dónde va. Así que iré directo al grano y les diré que estos serán mis últimos meses como jugador del Manchester City”, comenzó su posteo. “Nada de esto es fácil de escribir, pero como futbolistas, todos sabemos que este día llegará. Ese día ya llegó, y se merecen escucharlo de mí primero”, escribió De Bruyne. Y agregó: “El fútbol me condujo a todos ustedes y a esta ciudad. Persiguiendo mi sueño, sin saber que esta etapa cambiaría mi vida. Esta ciudad. Este club. Esta gente... me dio todo. ¡No tuve más remedio que devolverlo todo! Y... ¿adivinen qué? ¡Ganamos todo!”.

De Bruyne continuó: “Nos guste o no, es hora de despedirnos. Suri, Rome, Mason, Michele y yo [los integrantes de su familia] estamos sumamente agradecidos por lo que este lugar ha significado. ‘Manchester’ siempre estará en los pasaportes de nuestros hijos y, lo que es más importante, en cada uno de nuestros corazones”, siguió el futbolista. Y concluyó: “Este [Manchester] siempre será nuestro HOGAR. No podemos agradecer lo suficiente a la ciudad, al club, al personal [del club], a los compañeros de equipo, a los amigos y a la familia por este viaje de 10 años. Toda historia llega a su final, pero este definitivamente ha sido el mejor capítulo.¡Disfrutemos estos últimos momentos juntos!. Mucho amor, KDB”, finalizó De Bruyne.

La decisión de De Bruyne implica que el próximo Mundial de Clubes, que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio, marcaría su despedida, porque el contrato con el City finaliza el 30 de junio. O se irá del club antes del comienzo del torneo: “Tiene que decidir, tiene que hablar, porque ahora con el Mundial [de Clubes] es un contrato nuevo, legalmente”, dijo Pep Guardiola. “Ojalá pueda seguir jugando al fútbol en otro sitio, y depende del riesgo, jugando allí, por los contratos o las lesiones”, agregó.

Por otro lado, el entrenador del seleccionado belga, Rudi García, espera por la decisión que tome el futbolista de cara a su futuro profesional. Se sabe que su entorno conversa con Arabia Saudita para incorporarse a un equipo nuevo, que por ahora milita en la segunda división (Neom SC). Y que en los últimos meses también tuvo sondeos de la Major League Soccer estadounidense.

El Manchester City se despedirá de Kevin De Bruyne este verano cuando termine su contrato. Kevin pone fin a un brillante período de 10 años en el Club 🩵 pic.twitter.com/6HBn5WqYzE — Manchester City (@ManCityES) April 4, 2025

Según recuerda el diario inglés The Guardian, De Bruyne había dicho en junio del año pasado que estaba dispuesto a jugar en Arabia Saudita. “A mi edad tengo que estar abierto a todo. Estamos hablando de cantidades increíbles de dinero en lo que podría ser el final de mi carrera. A veces hay que pensar en eso. Si juego dos años allí, podré ganar una cantidad increíble de dinero. Una cantidad que no pude juntar en mis 15 años como futbolista”, admitió. El final de la era De Bruyne es un hito: dejará el equipo el último futbolista que estaba en el City cuando llegó Guardiola.

El entrenador catalán, justamente, habló sobre la despedida del belga en la antesala del clásico de Manchester, que se disputará este domingo desde las 12.30 del mediodía [hora de la Argentina] en Old Trafford. “Un día triste; un día feliz, también, por el placer que me da compartir con él. [Kevin] nos infunde humildad y su influencia en nuestro éxito durante la última década, algo que hubiera sido imposible de imaginar sin él”, dijo Guardiola. Y agregó: “Un día triste porque uno de nosotros se va. Cuando Vincent [Kompany], o Sergio [Agüero] o David [Silva] se fueron dejaron una gran contribución y fueron días tristes. Pero todavía nos quedan diez partidos (y ojalá 11) [por la eventual final de la FA Cup], que podremos disfrutar con nuestra hinchada. Estoy seguro [de que Kevin] recibirá todo el amor y el reconocimiento que sabemos que se merece”, aventuró.

A continuación, Guardiola elogió a De Bruyne: “Leí que ha participado en 280 goles y asistencias. Es uno de los mejores mediocampistas que ha jugado en este país, y creo que en este club, sin dudas. Siempre que decís que alguien es el mejor, no lo es. Siempre hay que tener cuidado por respeto a los jugadores que estuvieron aquí durante los últimos 20 o 30 años, pero... no hay duda de que es uno de los mejores. Salvo el último año, año y medio, que tuvo problemas de lesiones, y por su consistencia, en partidos importantes y no tan importantes, y estando ahí cada tres días, ahí todo el tiempo. Así que no hay dudas”, dijo el DT catalán. Consultado sobre el momento elegido por De Bruyne para tomar la decisión de marcharse, Guardiola opinó: “Lo más importante es que se siente bien ahora mismo. Hablamos últimamente de que tenía problemas, pero ahora por fin se siente bien. Tras la cirugía, tuvo problemas en otras partes del cuerpo, pero poco a poco se siente listo. La decisión está tomada y todos nosotros les deseamos lo mejor”.

LA NACION