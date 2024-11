Pep Guardiola redobla la apuesta tras perder cuatro partidos seguidos por primera vez en su carrera: “No daré ni un paso atrás”

Brighton le dio vuelta el partido a Manchester City y lo venció como local por 2-1 por la fecha 11 de la Premier League. El resultado es inédito para Pep Guardiola: por primera vez en su carrera, el entrenador español perdió cuatro partidos consecutivos. Primero fue ante Tottenham, por la Copa de la Liga (2-1); luego, su verdugo fue Bournemouth, por la Premier League (2-1). En la semana lo goleó Sporting de Lisboa, de Portugal (4-1), por la Champions. Y este sábado sumó la cuarta caída en fila. Pese al hito negativo, el DT español redobló la apuesta: “Siempre hay una primera vez en la vida y normalmente la gente pierde partidos. Este es mi reto; nuestro reto. Me gusta afrontarlo. No daré ni un paso atrás. Más que nunca, lo volveremos a intentar”, dijo el exDT de Lionel Messi en Barcelona, de España.

Guardiola continuó: “Por supuesto que tenemos que cambiar y volver a ganar. Cuando vuelvan los jugadores [del parate internacional] no tengo ninguna duda de que volveremos a estar en nuestro mejor nivel”. Cuestionado acerca de las razones del bajón futbolístico del equipo, el catalán contestó: “Reflexionaré [sobre el porqué] en estos 10 días. Despejar nuestras cabezas y que los jugadores vuelvan en forma, este es el objetivo”, señaló. Y agregó: “Cuando vuelvan los jugadores me gustaría jugar al nivel de la primera parte [de hoy, ante Brighton] y en Lisboa. Sé cómo estamos jugando. Sé que no los voy a convencer [a ustedes, los periodistas], no es mi objetivo, pero sé que el nivel al que estamos jugando es muy bueno en determinados momentos”, se defendió.

El gol de Haaland (1-0 City)

El problema de Manchester City es la regularidad. No consigue mantener el nivel durante los 90 minutos. Padece una crisis de confiabilidad. “No somos capaces de continuar durante mucho tiempo. Estoy bastante seguro de que cuando los jugadores vuelvan y podamos hacer algunos ajustes individuales en el equipo, volveremos”. Guardiola aseguró además que si el reinado del Manchester City finaliza esta temporada no será porque el equipo tiró la toalla: “Cuando perdemos, estoy aquí, pero parece que mis argumentos son excusas. Así es como me siento. Cuando juego mal, soy el primero en decir que no me gusta, pero no tengo esa sensación”, aseguró.

Y se mostró desafiante: “[Que nuestra era llegue a su fin] es lo que quiere la gente. Es normal, hemos ganado mucho, son cosas que pasan. Me gustaría que todo el plantel luchara y si alguien [nos gana], perfecto, felicitaciones. Pero no regalarlo porque no lo intentamos. Necesitamos [jugadores] para hacerlo, pero no, no los tenemos”. Guardiola continuó: “La era va a llegar a su fin, seguro, no es eterna. Durante los próximos 56 años el City no va a ganar todos los partidos de la Premier League, eso seguro, pero intentar estar ahí, por qué no, es lo que me gustaría”, completó el entrenador español.

El empate de Brighton (Joao Pedro)

Sobre la derrota en Brighton, Guardiola indicó: “Los futbolistas jugaron muy, muy bien, así que no me arrepiento. Estuvieron magníficos en muchos aspectos. El Brighton era muy bueno con la pelota y tenía mucha velocidad arriba. En la primera parte estuvimos muy bien y brillantes. En la segunda parte, el cansancio sumado a que ellos hicieron cambios que ahora no podemos hacer, hizo que perdamos el partido”. Guardiola no pudo contar con los lesionados John Stones, Ruben Dias, Rodri y Jack Grealish, mientras que Manuel Akanji y Nathan Aké no tenían ritmo futbolístico pese a estar en el banco de suplentes; y Kevin De Bruyne recién está volviendo a encontrar su mejor forma y apenas jugó una hora.

Manchester City se adelantó en el marcador gracias a un gol de Haaland al minuto 23, pero Brighton dio vuelta el resultado en una ráfaga: a los 33 minutos del segundo tiempo convirtió Joao Pedro y cinco minutos más tarde Matt O’Riley completó la remontada del conjunto local, que tuvo al ecuatoriano Pervis Estupiñán en el equipo titular y al paraguayo Julio Enciso en el banco de suplentes (no ingresó).

El 2-1 de Brighton (Matt O’Riley)

Liverpool venció a Aston Villa y Darwin Núñez le hizo un gol a Dibu Martínez

En el partido que cerró la jornada del sábado de la Premier League, Liverpool ratificó su liderazgo con una victoria 2-0 ante Aston Villa, de Emiliano Martínez. Al igual que en las eliminatorias sudamericanas, el uruguayo Darwin Núñez volvió a convertirle un gol al Dibu: esta vez, fue tras una gran conducción del egipcio Mohamed Salah. El delantero charrúa se fue hacia la derecha con la pelota, esperó la salida del arquero campeón del mundo y definió de derecha. A siete minutos del final, el propio Salah redondeó el resultado. Los de camiseta roja, que tuvieron a Alexis Mac Allister desde el primer minuto, le sacaron cinco puntos de ventaja al segundo, Manchester City.

Lo mejor de la victoria de Liverpool ante Aston Villa

LA NACION