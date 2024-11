Pep Guardiola, tras su renovación por dos años con Manchester City y antes de jugar con Tottenham por la Premier League: “Estaré aquí si descendemos”

Pep Guardiola, entrenador catalán que acaba de renovar por dos años su contrato con Manchester City, afirmó que permanecerá en el club aun cuando el club pierda el litigio legal que lo enfrenta con la Premier League por cuestiones económicas. “¿Qué pasará si descendemos? Que estaré aquí. No sé a qué división nos mandarán, pero al año siguiente subiremos, subiremos, subiremos y volveremos a la Premier League. Lo sabía antes y lo siento así ahora”, dijo el ex DT de Barcelona y Bayern Munich en la conferencia de prensa previa al choque de este sábado ante Tottenham, por la liga inglesa.

Medio en broma, medio en serio, a Guardiola también lo consultaron sobre su continuidad tras las cuatro derrotas consecutivas con el equipo, algo inédito en toda su carrera. “No es sólo por eso”, respondió el entrenador, sonriendo. “Sentí que tenía que quedarme aquí (Manchester City). Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero todas las decisiones que he tomado en mi vida han sido así, por lo que he sentido en el momento. Cuando no he estado del todo convencido, esperé. En este caso, sentí que era el momento de quedarme aquí, y esa es la razón. (A la renovación) la hicimos en solo dos horas”.

Pep Guardiola renovó su contrato y seguirá en Manchester City X

También le preguntaron por qué firmó por dos temporadas. Más respuestas en broma: “Por el clima”. Ante las risas del auditorio, Guardiola explicó: “Es una buena pregunta. Sobre todo, porque no quiero que la próxima temporada, en septiembre, octubre y noviembre, empiece otra vez lo mismo: ‘Es el último año de Pep’. Ese fue el motivo principal. No quiero estar en esa posición. El contrato está ahí y quiero quedarme dos años más, pero sé que si los resultados no son buenos no estaré dos años. Es lo mismo que con los jugadores. Tuvimos increíbles leyendas aquí, pero hay que rendir, si no lo hacemos, nuestro propietario y los hinchas dirán ‘¿Qué está pasando?’, y tendremos que cambiar. Todo el mundo está bajo presión, y yo soy el primero. Tengo contrato pero a lo mejor en... no sé... un mes, ya no estoy aquí si la situación no va bien. Sinceramente creo que, y quizás parezca un poco arrogante diciendo esto, merecíamos continuar. Por lo que hemos hecho en los últimos años merecíamos renovar el contrato. No me quedaría por quedarme, por la maravillosa posición en la vida que tenemos aquí o por lo que he hecho en el pasado. Merecía ampliar el contrato, pero tenemos que hacerlo de nuevo, estar ahí arriba. Si no, el club tendrá que encontrar una solución”, valoró Guardiola.

Con el regreso de la competencia oficial tras la última doble fecha FIFA del año, el entrenador catalán dio un pantallazo de cómo se encuentra su equipo, aquejado por los problemas físicos. “(Mateo) Kovacic está lesionado. El resto: John (Stones) y Manuel (Akanji) se entrenaron bien ayer. Nathan (Aké) regresó a los entrenamientos. No tenía centrales; ahora tenemos tres. Rúben (Dias) es el único que está afuera, pero esperamos que pronto esté de vuelta. Estos 10 días hay algunos jugadores que se han recuperado un poco. No sé si están para jugar 90 minutos o ser titulares, pero ver las prácticas y ver sus caras es un gran impulso para todos nosotros”, dijo el español. Y criticó la congestión del calendario: “Ponen a los jugadores al límite y vuelven lesionados. Deberían estar más en contacto con los médicos de la Selecciones, porque si un jugador va con su Selección nacional, no en las mejores condiciones, y entrena con la Sub-21 por la mañana, con la Sub-20 por la tarde y juega dos partidos cuando no está completamente en forma, es normal que ahora esté lesionado”.

¡Encantados de anunciar que Pep Guardiola ha firmado un nuevo contrato con el City! 🙌 pic.twitter.com/bXfMsrvBMH — Manchester City (@ManCityES) November 21, 2024

Además, Guardiola adelantó lo que será la visita de Tottenham al Ettihad Stadium. El partido, además, tendrá un invitado especial: el español Rodri volverá a Manchester tras la grave lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por un buen tiempo. “Va a ser un partido duro: siempre lo ha sido con Ange (Postecoglou). Tenemos que cambiar la situación actual y empezar a ganar partidos. Vuelve Rodri, a quien no vimos ni felicitamos desde el Balón de Oro. Volvemos a estar en casa, en el Etihad Stadium después de mucho tiempo. Ojalá podamos rendir bien y empezar a tomar nuestro ritmo”. Guardiola ahondó sobre Rodri, su mediocampista estrella y al que extraña todo el equipo: “Por supuesto que es bueno ver a Rodri de vuelta. Es normal que se operase en Madrid, y es normal que esté con su familia para los primeros pasos. En enero volverá aquí para hacer la recuperación, pero por lo que escuché y me dijo el médico, va muy, muy bien. Su estado de ánimo es bueno. Es único para nuestro club que un futbolista que juega aquí reciba este premio tan increíble y lo comparta con nuestra gente. Estoy deseando verlo”.

El DT del City también se refirió a lo que será el próximo mercado de transferencias, un período fundamental para recomponer el equipo y volver a hacerlo competitivo: “Va a depender del rendimiento. Estos jugadores han ganado seis Premier League. Me encantaría que estos jugadores, y algunos que se han ido, se quedasen 10 años aquí. Me habría encantado tener aquí a (Vincent) Kompany aquí, a David Silva o Pablo (Zabaleta), pero el tiempo vuela, para mí como entrenador y para los jugadores, y dependiendo del rendimiento el club tomará decisiones. Si rendís bien, sos joven, no tenés lesiones, estás ahí, continuamos... uno o dos año más, hasta que te aguante la energía. Pero tenemos 12 jugadores con más de 30 años. Tendrán que ver qué pasa y después tomaremos una decisión”, anticipó el entrenador catalán.

LA NACION