Pese a la gripe, Lionel Messi llegará a la doble fecha de eliminatorias; Lautaro será baja por Covid

Ninguno quiere perderse ningún partido. No importa lo que deban hacer, siempre pretenden ser parte. Si bien un cuadro gripal lo dejó afuera del último partido de PSG ante Mónaco, por la Ligue 1, de Francia, Lionel Messi se encargó de organizar todo para que ese malestar no le impida ser parte del seleccionado nacional para la la última doble fecha de eliminatorias. El rosarino tomó la determinación de retrasar su vuelo, para recuperarse mejor y después viajar a la Argentina, para poder estar en los choques ante Venezuela y Ecuador. El que no pudo contar con las mismas posibilidades, es Lautaro Martínez, que contrajo Covid y no podrá ser parte del plantel de Lionel Scaloni.

Messi, que no pudo entrenarse ni el viernes ni el sábado último por un estado gripal, tomó la determinación de retrasar un día el vuelo de París a Buenos Aires con el objetivo de tener 24 horas más para recuperarse y viajar en mejores condiciones. Como sucede cada vez que Messi viaja a la Argentina por jornadas de eliminatorias, hay un vuelo privado para los tres jugadores de PSG: Messi, Di María y Leandro Paredes.

Messi postergó su vuelo para poder llegar en mejores condiciones Santiago Filipuzzi

Según informaron algunos medios de Francia, el rosarino tenía previsto salir de París el domingo domingo y arribar el lunes por la mañana a Ezeiza. Sin embargo, reprogramó la partida, porque la Argentina jugará ante Venezuela el viernes próximo y no el jueves como suele suceder.

El resto de los jugadores que juegan en las distintas ligas de Europa viajaron anoche en un vuelo chárter desde Madrid. Se espera que este lunes por la tarde se lleve a cabo el primer entrenamiento bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

La situación de Lautaro Martínez

La ausencia de Lautaro Martínez fue la gran sorpresa. El delantero de Inter dio positivo de coronavirus antes de tomarse el avión que lo iba a llevar de Italia a España, de donde salió el chárter de todos los jugadores. De esta manera, el atacante argentino será baja segura ante Venezuela, en el partido de este viernes, y habrá que esperar a ver si deja de dar positivo para la semana próxima y Scaloni lo suma pensando en la visita a Ecuador.

Lautaro Martínez no pudo viajar por dar positivo de Covid FABIAN MARELLI_ENVIADO ESPECIAL

Otro Martínez afuera

Lionel Scaloni confeccionó una lista tras la confirmación de varias ausencias, por lesiones y sanciones. Y no fue una tarea sencilla. Pero las bajas no se detienen: en las últimas horas quedó descartada la presencia de Lisandro Martínez, que sufrió problemas en el isquiotibial izquierdo.

El defensor fue titular en el triunfo de Ajax sobre Feyenoord y sobre el final del partido tuvo que ser reemplazado. Martínez trabó dentro del área para despejar una pelota, pero cuando quiso seguir corriendo se desplomó en el césped y se tomó la pierna izquierda.

Lisandro Martínez, defensor de Ajax, sufrió un problema en el isquiotibial izquierdo y no estará con la selección para la doble fecha de eliminatorias @Argentina

Los estudios médicos que se realizó el defensor después del partido arrojaron lesión muscular y, si bien la intención de Martínez era viajar para estar con el plantel, finalmente se quedó en Holanda y no viajó a Madrid para subirse al vuelo chárter.

Con la ausencia de Cristian Romero, por la sanción de la FIFA, Lisandro era candidato a jugar como titular en la zaga durante esta doble fecha. Las alternativas de Scaloni en la zaga central ahora son Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Juan Foyth, que viene actuando como lateral derecho, pero se inició como central.