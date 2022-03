Marcelo Gallardo se cruzó con un periodista por una pregunta y pidió “serenidad” tras la caída con Boca

Incómodo. Evidentemente molesto. Lejos de su prédica, pero con un mensaje lógico. Tras la derrota con Boca, en el Monumental, Marcelo Gallardo lució más alterado que nunca. No pudo evitar molestarse por una consulta que no le gustó. Una crítica de uno de los periodistas que estaba en la conferencia de prensa lo sacó de eje, más allá de que en su discurso pedía que “serenidad”. El entrenador de River miró fijo a su interlocutor y con los ojos cargados de fastidio respondió: “No me voy a sentar acá a hacer una crítica para que vos estés contento con tu pregunta, cuando yo suelo ser muy autocrítico”.

El periodista que inquietó a Gallardo buscó consultar al entrenador por su análisis sobre el mal funcionamientos en la zona defensiva y sobre lo que generó en ese sector la ausencia de David Martínez, que se recupera de una lesión. “Hay muchas críticas por González Pirez y tal vez por la falta de peso ofensivo teniéndolo a Julián sólo arriba ¿Tenés alguna autocrítica? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo analizás?”, expuso el periodista. El DT no pudo contenerse y lo interrumpió: “¿Es una pregunta o es una opinión tuya?”.

"TE PIDO SERENIDAD, A MÍ NO ME CONFUNDE UNA DERROTA"



La tensión se advirtió de inmediato y Gallardo continuó: “Hay que mantener la serenidad, tranquilo. A mí no me confunden estas situaciones, una derrota, un resultado adverso. Tranquilidad, serenidad. Serenidad, te pido serenidad”.

Y ante cada repregunta sobre el tema del periodista, que buscó explicarle mejor la consulta, Gallardo se limitó a decirle y con la vista inyectada en fastidio: “Serenidad, serenidad”.

Evidentemente muy molesto por el momento que se generó, Gallardo volvió a tomar la palabra y le respondió: “Si vos venís a hacerme una crítica directa de un jugador, yo no te voy a dar el gusto. Yo defiendo a mis jugadores, y en el error más todavía. Y cuando perdemos un partido, más todavía. Porque estoy seguro y convencido de lo que hacemos. Por eso te digo de mi parte que hay que tener serenidad”,

Tras esa consulta, Gallardo ya no pudo quitarse de la cabeza esa situación, por eso no pudo volver a mostrarse tranquilo y en otras preguntas usó el mismo término: “Serenidad”. Incluso, reafirmó su idea y remarcó que River “perdió un partido, pero no una identidad”. Y agregó sobre el error de González Pires que permitió el gol de Sebastián Villa: “Es injusto el resultado, pero a veces las injusticias hay que asimilarlas también y seguir para adelante. Por eso hablo de no confundirse y entrar en el divague de pensar que está todo mal. En el fútbol todo el tiempo se cometen errores, no será la primera ni la última vez esta”.