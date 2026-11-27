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Philadelphia Union recibe a New England Revolution en la jornada 38 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Philadelphia Union y New England Revolution, correspondiente a la jornada 38 de la MLS 2026, se disputará este sábado 28 de noviembre a las 18.30 h en el Subaru Park, ubicado en la ciudad de Chester, Pennsylvania.
El momento de los equipos
Philadelphia Union llega a este compromiso buscando redimirse tras haber sufrido una derrota por 2-0 frente a su rival de turno, New England Revolution, en su última presentación. Por el lado de la visita, New England Revolution arriba con el envión anímico positivo tras haber obtenido una victoria por 2-0 precisamente ante Philadelphia Union en el duelo previo entre ambos conjuntos.
Números que anticipan el duelo
El antecedente más inmediato favorece a New England Revolution, que llega al Subaru Park con la confianza de haber superado a su oponente en el choque anterior. Los registros recientes de este enfrentamiento directo muestran la paridad y la intensidad habitual de la competencia en esta instancia final de la fase regular.
Lo que está en juego
Este duelo de la fecha 38 es fundamental para cerrar la temporada regular de la mejor manera posible. Mientras que Philadelphia Union intentará aprovechar la localía para revertir la imagen dejada en el cruce pasado, New England Revolution buscará sellar su buen momento sumando un nuevo triunfo que le permita escalar posiciones en la tabla del certamen.
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