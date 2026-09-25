Philadelphia Union vs. Orlando City SC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Philadelphia Union recibe a Orlando City SC en la jornada 28 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Philadelphia Union y Orlando City SC correspondiente a la jornada 28 de la MLS se disputará este sábado 26 de septiembre a las 20.30 h en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pennsylvania.
El presente de ambos equipos
Philadelphia Union llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 4-3 frente a Sporting Kansas City en su última presentación. Por su parte, Orlando City SC busca recuperarse en el certamen luego de la derrota sufrida ante New England Revolution por 4-2 en su anterior encuentro.
Estadísticas y rendimiento reciente
Ambos conjuntos buscarán imponer su estilo en el Subaru Park para escalar posiciones en la tabla. Mientras que el equipo local intentará aprovechar la inercia positiva de su último triunfo goleador, la visita tiene la urgencia de corregir las falencias defensivas que le costaron cuatro goles en su compromiso más reciente.
Lo que está en juego
El resultado de este duelo es fundamental para ambos equipos en la recta final de la temporada regular, ya que los puntos en disputa son vitales para consolidar sus aspiraciones de clasificación y mejorar su posicionamiento en la tabla de la MLS.
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