Philadelphia Union vs. Toronto FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Philadelphia Union recibe a Toronto FC en la jornada 35 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Philadelphia Union y Toronto FC, correspondiente a la jornada 35 de la MLS, se disputará este sábado 7 de noviembre a las 18.00 h en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pennsylvania.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras tropiezos en la fecha anterior. Philadelphia Union viene de caer por 1-0 frente a FC Cincinnati, mientras que Toronto FC llega tras una derrota por 3-1 ante Atlanta United.
Números que anticipan el duelo
El duelo en el Subaru Park presenta un desafío para ambos planteles en su búsqueda de mayor regularidad en la recta final de la temporada. Los antecedentes recientes marcan la urgencia de sumar puntos tras las caídas sufridas por ambos equipos en sus presentaciones previas.
Lo que está en juego
Para Philadelphia Union, hacer valer la localía es fundamental para escalar posiciones en la tabla de la MLS. Por su parte, Toronto FC buscará recuperarse en condición de visitante y retomar la senda del triunfo para mejorar su situación en el certamen.
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