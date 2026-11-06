Philadelphia Union vs. Toronto FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Philadelphia Union y Toronto FC, correspondiente a la jornada 35 de la MLS, se disputará este sábado 7 de noviembre a las 18.00 h en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pennsylvania.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras tropiezos en la fecha anterior. Philadelphia Union viene de caer por 1-0 frente a FC Cincinnati, mientras que Toronto FC llega tras una derrota por 3-1 ante Atlanta United.

Números que anticipan el duelo

El duelo en el Subaru Park presenta un desafío para ambos planteles en su búsqueda de mayor regularidad en la recta final de la temporada. Los antecedentes recientes marcan la urgencia de sumar puntos tras las caídas sufridas por ambos equipos en sus presentaciones previas.

Lo que está en juego

Para Philadelphia Union, hacer valer la localía es fundamental para escalar posiciones en la tabla de la MLS. Por su parte, Toronto FC buscará recuperarse en condición de visitante y retomar la senda del triunfo para mejorar su situación en el certamen.