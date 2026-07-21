Piers Morgan le respondió a Caputo y volvió a atacar a la selección con críticas a Messi

El periodista inglés Piers Morgan continúa con sus ataques contra la selección argentina, que comenzaron tras el triunfo de la albiceleste sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. En esta nueva ronda de agravios, le respondió al ministro de Economía, Luis Caputo —quien había acusado al también presentador de TV de quejarse como un "mocoso malcriado”— y apuntó directamente contra el capitán, Lionel Messi.

“Ustedes deberían saber todo sobre mocosos malcriados y quejosos”, arremetió Morgan en respuesta al titular del Palacio de Hacienda.

El periodista aprovechó también para disparar contra la administración del presidente Javier Milei. “No es de extrañar que la selección de fútbol de la Argentina se comporte como lo hace cuando gente como ustedes está al mando del país…”, deslizó en su cuenta de la red social X.

La respuesta de Morgan a Caputo X

El funcionario argentino había citado una publicación previa de Morgan y le respondió con un contundente mensaje: “Estuviste lloriqueando y quejándote como un mocoso malcriado durante los últimos cuatro días”.

“Sólo para decir hoy que estás exultante porque un equipo que ni siquiera jugaba contra el tuyo perdió un partido. Al menos mostrá algo de dignidad y dejá de avergonzar a tus compatriotas británicos hablando de tener clase”, escribió.

El posteo al que hacía alusión Caputo era uno en el que el conductor británico se refirió a la pelea entre Leandro Paredes y otros jugadores españoles tras la final de la Copa del Mundo. “Comportamiento repugnante por parte de los argentinos al final, especialmente de Paredes. Sólo un grupo de matones violentos y desagradables, y una deshonra para el fútbol. Nunca había estado tan feliz de ver a un equipo perder", dijo en esa oportunidad.

“¡Qué grupo tan repugnante!”, escribió en otro posteo. En la seguidilla de mensajes que publicó en sus redes, compartió un video de la selección española y los comparó con la de Argentina. “Brillante. El equipo español es un reconocimiento elegante para su país. Por directo contraste con los malvados argentinos”, apuntó.

El periodista británico, Piers Morgan, dijo que la conducta de los jugadores argentinos tras la derrota ante España fue "repugnante" X Piers Morgan

Días atrás, tras el partido de semifinales contra Inglaterra, Morgan había tildado de “idiotas sin clase” a los integrantes de la Scaloneta y expresó sus deseos de que España "los aplaste tan mal en la final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas”. Lejos de retractarse ante las críticas, el periodista inglés redobló la apuesta: “Tuve un montón de argentinos muy enfurecidos lanzándome insultos por esta publicación. Cálmense… No es mi culpa que hayan perdido la Guerra de las Malvinas, y no es mi culpa que se los vaya a tragar España el domingo”.

En esa oportunidad, también se cruzó con Caputo. El ministro de Economía respondió entonces: “La Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido”.

Críticas a Messi

No contento con todos los mensajes previos, este martes por la mañana volvió a referirse al partido por la final que disputaron la Argentina y España, y que terminó con el triunfo de la selección europea por 1 a 0.

A través de la misma red social, Morgan compartió un video que mostró un fragmento del encuentro de este domingo en el que el lateral español Marc Cucurella se acercó para intentar hablar con Messi y se tapó la boca por un segundo, acción que reglamentariamente debe ser penada con expulsión. El número 10 le reclamó la tarjeta roja al árbitro, el esloveno Slavko Vinčić, pero este consideró que no había motivo suficiente como para sancionarlo.

El posteo contra Messi

Al respecto, Morgan expresó que la actitud del capitán argentino fue “una de las cosas más patéticas” que vio del jugador, a quien tildó de “supuesto deportista”. “El falso halo de Messi se hizo pedazos en este Mundial; fue el líder tramposo y sigiloso de un grupo vil de matones violentos”, subrayó.