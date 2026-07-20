Piers Morgan, periodista inglés: “Los argentinos son un grupo de matones violentos y desagradables, y una deshonra para el fútbol”

El periodista británico Piers Morgan, quien hacía pocos días había apuntado contra la selección argentina y el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas durante el partido contra Inglaterra, volvió a criticar la reacción de los jugadores de la albiceleste tras la derrota ante España y la calificó como un “comportamiento repugnante”.

El también presentador de televisión británico compartió una imagen de la pelea entre Leandro Paredes, Gavi y Eric García al finalizar el partido que definió la final del Mundial 2026. “Comportamiento repugnante por parte de los argentinos al final, especialmente Paredes”, escribió en su cuenta de X y añadió: “Son un grupo de matones violentos y desagradables, y una deshonra para el fútbol. Nunca había estado tan feliz de ver a un equipo perder".

“¡Qué grupo tan repugnante!“, escribió en otro posteo.

El periodista británico, Piers Morgan, dijo que la conducta de los jugadores argentinos tras la derrota ante España fue "repugnante" X Piers Morgan

En la seguidilla de mensajes que publicó en sus redes, compartió un video de la selección española y los comparó con la Argentina. “Brillante. El equipo español es un reconocimiento elegante para su país. Por directo contraste con los malvados argentinos“, apuntó.

Los comentarios del periodista no tardaron en hacer eco en la Argentina, y uno de los primeros en responder fue el ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario argentino citó la publicación de Morgan y le respondió con un contundente mensaje: “Estuviste lloriqueando y quejándote como un mocoso malcriado durante los últimos cuatro días”.

“Sólo para decir hoy que estás exultante porque un equipo que ni siquiera jugaba contra el tuyo perdió un partido. Al menos mostrá algo de dignidad y dejá de avergonzar a tus compatriotas británicos hablando de tener clase”, escribió.

Caputo se cruzó con un periodista inglés

Días atrás, tras el partido de semifinales contra Inglaterra, Morgan tildó de “idiotas sin clase” a los integrantes de la Scaloneta y expresó sus deseos de que España "los aplaste tan mal en la final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas”. Lejos de retractarse ante las críticas, el periodista inglés redobló la apuesta: “Tuve a un montón de argentinos muy enfurecidos lanzándome insultos por esta publicación. Cálmense… No es mi culpa que hayan perdido la Guerra de las Malvinas, y no es mi culpa que se los vaya a tragar España el domingo”.

En esa oportunidad, también se cruzó con Caputo. El ministro de Economía respondió entonces: “La Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido”.

Meses atrás, Caputo ya había ironizado sobre el criterio periodístico de Morgan, recordándole que es “la única persona en el mundo” que sostiene abiertamente que Cristiano Ronaldo es un futbolista superior a Lionel Messi.

Morgan es un reconocido fanático del portugués —e incluso en su cuenta de X tiene una publicación fijada de 2019 con un fragmento de video de una entrevista que le realizó— y durante el partido contra Inglaterra también lanzó críticas al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Cuando todavía corría el primer tiempo, se preguntó si Messi estaba en cancha y luego calificó de “sucios” a los jugadores.

“¿Qué demonios está haciendo este árbitro? Argentina debería tener cinco amonestaciones ya. Equipo sucio que se está saliendo con la suya impunemente“, expresó. En la previa al encuentro, también había desmerecido al 10 de la selección, comparándolo con Jude Bellingham, uno de los mejores futbolistas del combinado inglés.