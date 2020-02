El festejo de Pity Martínez después se marcar el 2-1 ante Gremio, en la semifinal de la Libertadores 2018 Crédito: Captura TV

26 de febrero de 2020

Gonzalo "Pity" Martínez encara su segundo año en el fútbol de Estados Unidos, donde es una de las figuras de Atlanta United, pero no se olvida de cómo lo marcó su paso por River. Surgido en Huracán, su consagración llegó en el Millonario: no solo acumuló títulos internacionales, sino que alcanzó el pico de popularidad al rendir en un nivel muy alto en los duelos ante Boca. "En River logré cosas que nunca hubiera imaginado", valoró el autor del 3-1 en la histórica final de la Libertadores 2018, en una entrevista con el programa 90 minutos de Fox Sports. Y reconoció que el cambio le sirvió desde lo económico, pero que la exigencia no se puede comparar: "Pasé de tener 110% de presión a tener -10. Si fuese por mí me quedaba en River y me quedaba a vivir ahí, pero pensé en mi familia y en lo corta que es la carrera del futbolista".

Consultado por las imágenes que le quedan de aquel 2018 estelar, Martínez sorprendió a todos al señalar que en River le tocó marcar "los goles más fáciles" de su carrera: "En River, gracias a Dios, me tocó hacer los goles más fáciles. Los goles difíciles se los dejamos a Juanfer (Quintero), al Oso (Pratto). Yo tuve que hacer uno de penal y otro sin el arquero". La referencia tiene que ver con el tanto de penal ante Gremio (95 minutos de la semifinal) y el último grito frente a Boca (3-1, en la última jugada del segundo tiempo extra).

El gol de Martínez vs. Gremio (semifinal Libertadores 2018)

El gol de Martínez vs. Boca (final Libertadores 2018)

La definición de la Superliga. "Me encantaría estar en la tribuna y ver a River. Estoy muy feliz, y esperemos que se defina todo este fin de semana. Me encantaría ver cómo juegan, porque están demostrando cada día que son mejores. Mucho tiene que ver el DT, pero también los jugadores. Hay muchas veces que uno gana algo y quizás se relaja, pero creo que este equipo tiene una mentalidad ganadora. Siempre se reinventan y siempre aprovechan lo mejor de cada uno", dijo Martínez, sobre el presente del Millonario. El volante dio la entrevista tras una muy buena actuación en la noche de ayer, por la Concachampions: Atlanta United venció 3-0 a Motagua con dos tantos de su autoría.