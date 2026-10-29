Platense es finalista de la Copa Argentina: venció por penales a Atlético Tucumán y se anima a soñar

Platense dio otro paso importante en su historia y se clasificó a la final de la Copa Argentina. En el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el Calamar empató 1-1 con Atlético Tucumán y se impuso por 5-4 en los penales, con Juan Pablo Cozzani como protagonista de la jugada decisiva: el arquero le atajó el quinto remate a Gabriel Compagnucci y Guido Mainero convirtió el último para asegurar el triunfo. Tras sumar su primer título el año pasado, tendrá la oportunidad de sumar otro el 2 de diciembre, ante el ganador de Boca-Banfield.

El encuentro comenzó con intensidad en Salta, donde los hinchas de Tucumán eran mayoría, favorecidos por la cercanía geográfica respecto de los simpatizantes del Calamar. Antes del inicio hubo una imagen especial: el abrazo entre Julio César Falcioni y Martín Palermo, que compartieron plantel en Boca durante la etapa del actual entrenador del Titán como futbolista.

Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Atlético Tucumán estuvo cerca de abrir el marcador. Después de un córner desde la izquierda, la pelota llegó al segundo palo y Luciano Vallejo no consiguió conectar con precisión. El defensor se recuperó, encontró el rebote y convirtió, pero el gol fue anulado por posición adelantada. Platense respondió a los ocho minutos, con un tiro libre que impactó en la barrera y un posterior remate de volea de Tomás Silva que pasó cerca del primer palo.

Bautista Merlini lleva la pelota ante la marca de Renzo Tesuri, que sería determinante Copa Argentina

El equipo tucumano se mostró algo más peligroso durante el comienzo, principalmente a partir de los centros al área. A los 17 minutos, Leandro Díaz ganó de cabeza, aunque su remate se fue por encima del travesaño. Después, el partido entró en pequeño bache de menor intensidad.

A los 34 minutos, Atlético sufrió un contratiempo importante. Leonel Vega, que había intentado continuar pese a una molestia física, finalmente debió abandonar la cancha. El futbolista salió entre lágrimas, con evidentes dificultades para apoyar el pie, y fue reemplazado por Julián Fernández. Sin embargo, la modificación obligada no alteró el desarrollo favorable para el conjunto dirigido por Falcioni.

Dos minutos más tarde llegó la apertura del marcador. Juan José Infante envió un centro pasado desde la izquierda que encontró sin marca a Renzo Tesuri, después de que Silva intentara interceptar la trayectoria de la pelota con un cabezazo. El capitán de Atlético controló con precisión y definió cruzado para establecer el 1-0. Fue su segundo tanto en esta edición de la Copa Argentina: también había abierto el marcador ante Talleres, en la victoria por 3-0 correspondiente a los 16avos de final.

El festejo del capitán tras abrir el marcador en Salta Copa Argentina

El segundo tiempo comenzó bajo una llovizna que, con el correr de los minutos, ganó presencia en Salta. Atlético Tucumán conservó una leve superioridad y encontró espacios para atacar, aunque le faltó precisión en los últimos metros. A los nueve minutos, Nicolás Laméndola condujo un contraataque y buscó combinar con el Loco Díaz, pero la pelota terminó en poder de Lautaro Godoy, que remató por encima del travesaño.

Platense aprovechó una pelota detenida para alcanzar el empate a los 13 minutos del complemento. Silva ejecutó un córner y Nicolás Retamar apareció para conectar un cabezazo preciso, a colocar, que dejó sin posibilidades a Luis Ingolotti. El delantero, que llegó a préstamo desde Ferro, estableció el 1-1 y modificó el desarrollo de un encuentro que hasta entonces había favorecido ligeramente al conjunto tucumano.

El gol impulsó al equipo de Palermo, que comenzó a manejar la pelota con mayor confianza y encontró mejores conexiones en ataque. A los 25 minutos, Iván Gómez capturó un despeje y sacó un remate de volea que exigió una buena respuesta de Ingolotti, atento para contener abajo y evitar que Platense pasara al frente.

El remate de Juan Gauto Copa Argentina

Con la lluvia cada vez más intensa, el partido ganó tensión en el tramo final. A los 35 minutos del segundo tiempo, una tarjeta amarilla provocó la reacción del Loco Díaz, visiblemente molesto con la decisión arbitral. El episodio derivó en un intercambio entre futbolistas de ambos equipos y Guido Mainero también fue amonestado. La situación no pasó a mayores, pero reflejó el nerviosismo de una semifinal que se acercaba a la definición por penales.

Pese a la tensión, los dos equipos tuvieron oportunidades muy claras para evitar la tanda. A los 39 minutos, Platense construyó un contraataque a través de Franco Zapiola, que terminó en un pase atrás con Ingolotti fuera de posición. Gonzalo Lencina recibió algo pasado y no consiguió dirigir su remate al arco. Tucumán respondió a los 43 minutos con otra ocasión inmejorable. Rodrigo Granillo desbordó por la izquierda, enganchó y envió un centro al segundo palo, donde Gabriel Compagnucci apareció sin marca. Sin embargo, su cabezazo salió desviado. Fueron las últimas oportunidades de un encuentro que terminó 1-1 y dejó la clasificación a la final de la Copa Argentina en manos de los ejecutantes y los arqueros.

Bautista Merlini con la pelota y sale a marcarlo Lautaro Godoy Copa Argentina

La definición por penales comenzó con una ejecución precisa de Alexis Canelo, que abrió el pie después de un pequeño salto en su carrera y puso en ventaja a Atlético Tucumán. Agustín Lagos respondió con un remate potente y alto para Platense. Después convirtieron Rodrigo Granillo y Franco Zapiola, mientras que el arquero Ingolotti consultaba un machete que tenía a un costado del arco, con indicaciones sobre los ejecutantes rivales.

La efectividad continuó: Julián Fernández y Bruno Sepúlveda acertaron sus remates, al igual que Lautaro Godoy y el capitán del Calamar Ignacio Vázquez. Hasta entonces, ninguno de los arqueros había logrado acercarse a una atajada: en varias ejecuciones eligieron el sector contrario al que fue dirigida la pelota.

Todo cambió en el quinto penal de Atlético. Compagnucci abrió el pie y buscó el palo izquierdo de Cozzani, pero el arquero adivinó la intención y contuvo el remate. Mainero quedó entonces frente a la posibilidad de definir la semifinal y no falló: convirtió el último penal para sellar el 5-4 y desatar el festejo de Platense.

La efectividad desde los doce pasos fue una de las claves de la campaña de Platense: tres de sus cinco partidos en esta copa se resolvieron por penales. En las definiciones ante San Martín de San Juan, Instituto y Atlético Tucumán, el Calamar convirtió todas sus ejecuciones, sin registrar un solo remate fallado.

Para Martín Palermo, la clasificación representa la posibilidad de disputar otra final como entrenador de Platense. Ya había alcanzado la definición de la Copa de la Liga en 2023, cuando su equipo perdió 1-0 frente a Rosario Central. Será la cuarta final en tres años para el Calamar, que también disputó la del Apertura 2025 (venció a Huracán por 1-0) y el Trofeo de Campeones 2025 (cayó con Estudiantes por 2-1).

Ahora, el Calamar buscará sumar un nuevo título después de la conquista del Apertura 2025. Su rival saldrá del cruce entre Boca y Banfield, previsto para el 14 de noviembre, mientras que la final se disputará el 2 de diciembre.