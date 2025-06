La revancha de Vicente Taborda: el contundente mensaje para el Consejo de Fútbol de Boca

En medio de la efervescencia por la coronación se acordó de aquellos que no confiaron tanto en él. Fue un momento histórico para Platense, porque se trató de su primer título en 120 años de vida institucional. Sin embargo, una de las figuras del campeón del fútbol doméstico entendió que era el momento ideal para enviar un mensaje. Un sabor a dulce revancha para Vicente Taborda, que está a préstamo por segunda vez en el equipo de Vicente López debido a que Boca no lo tenía en sus planes principales. Entonces, el volante fue contundente: “Yo no puedo dudar de mí. La gente que dudó de mí ojalá lo esté viendo por la tele”. Un claro tiro por elevación al Consejo de Fútbol xeneize encabezado por Juan Román Riquelme.

Fue tras la conquista en Santiago del Estero, con la locura de lo que significó superar a Huracán, con la emoción de dar un paso de los gigantes cuando nadie podía imaginarlo. Y eso resultó combustible para Taborda que sintió que era la oportunidad de hacerse escuchar: “Yo sabía que estaba bien, me entrenaba bien. Eso me doy mérito a mí, por siempre seguir cuando las cosas no salían bien. El mercado anterior a mi llegada a Platense se hizo largo por cosas de los dirigentes, fue duro para mí”, admitió en una charla con TNT Sports.

Taborda es uno de los tantos casos de futbolistas surgidos de las inferiores de Boca que no encuentran lugar en el conjunto xeneize y deben dar un salto. En su caso, es la segunda vez que en Boca deciden que Taborda salga del club en préstamo. Tras su debut en la primera división en 2021, no logró consolidarse en el primer equipo xeneize y fue cedido en 2022. Ese año logró continuidad, tuvo un muy buen nivel en Platense y se ganó la oportunidad de volver a Boca a formar parte del plantel que conducía Jorge Almirón.

A pesar de un entorno supuestamente favorable, tuvo pocas participaciones y su nivel estuvo lejos del ideal. Con la llegada de Diego Martínez, el futbolista de 23 años apenas sumó 216 minutos en seis partidos. Otra vez quedó muy relegado, prácticamente sin chances de mostrarse, y nuevamente apareció Platense para darle minutos de fútbol oficial. “Sinceramente necesitaba jugar, hace un año estoy acá y cada vez me fui sintiendo mejor. Sergio Gómez dijo que Platense es un club de oportunidades. Puedo hablar de mi caso, por ahí no tenía los minutos que uno buscaba y creía que necesitaba para sentirse bien”, admitió Taborda.

Sabe Taborda que su futuro cambiará con esta consagración con Platense, por eso le dedicó unas palabras por las oportunidades que el club de Vicente López le brindó: “Es una alegría gigante. Siempre lo digo, Platense me abrió las puertas y eso no me lo voy a olvidar nunca, así como espero que nunca se olviden de la primera estrella del club”, expresó.

Ahora bien: el horizonte de Taborda, por el momento, está en el Calamar, ya que su préstamo se vence a fin de año. En el caso de que no se extienda el vínculo en diciembre deberá regresar a Boca, donde tiene contrato por otro año más. Si bien no hay datos concretos que Miguel Ángel Russo haya pedido por el volante, se cree que el nuevo entrenador xeneize podría darla una oportunidad para ser parte del plantel profesional.