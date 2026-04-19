Los concentrados de River y Boca para el superclásico y dos probables formaciones para este domingo

River confirmó la lista de convocados por Eduardo Coudet para el superclásico de este domingo por la tarde en el estadio Monumental. Y entre los 23 jugadores seleccionados por el entrenador hay una ausencia que hace ruido, sobre todo porque se especuló que sería el reemplazante del mediocampista Fausto Vera, lesionado el miércoles pasado ante Carabobo por la Copa Sudamericana.

El colombiano Kevin Castaño, que ya hace rato perdió la aprobación del público millonario, quedó fuera del grupo de concentrados. La decisión de Coudet llama la atención, aunque no tanto si se tiene en cuenta el pobre rendimiento del mediocampista que llegó al club a cambio de una cifra millonaria proveniente de Rusia (del club Krasnodar).

No se conoció que Castaño tuviera dificultades físicas, por lo que su ausencia se debería totalmente a causas futbolísticas. Consecuentemente, en lugar de Vera jugaría Juan Cruz Meza o Giuliano Galoppo (el ex volante de Banfield llega sin ritmo, después de sufrir un esguince en el tobillo derecho). También, Santiago Lencina, que había perdido un lugar entre los concentrados y volvió al grupo con miras al partido frente a Boca, que comenzará a las 17.

📝 Los convocados por Eduardo Coudet para recibir a Boca Juniors en el Mâs Monumental por la fecha 15 del #TorneoApertura 2026 ⚽#VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/9or8fqOneQ — River Plate (@RiverPlate) April 18, 2026

En el aspecto ofensivo, el ecuatoriano Kendry Páez, de buen rendimiento frente a Carabobo este miércoles, puede ganarse un lugar entre los titulares en lugar de Ian Subiabre. En definitiva, la más probable formación de River es la siguiente: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Meza o Galoppo y Tomás Galván; Subiabre o Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Mucho más temprano que River, poco después de este mediodía, Boca oficializó la nómina de sus concentrados, sin mayores sorpresas y con las ausencias de Kevin Zenón, Agustín Martegani y Lucas Janson.

Los once elegidos por el DT Claudio Ubeda serían Leandro Brey (en reemplazo de Agustín Marchesín, que sufrió una severa lesión de rodilla); Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.