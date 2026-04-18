River vs. Boca: horario y dónde ver el Superclásico de este domingo 19 de abril de 2026

River y Boca protagonizan este domingo, desde las 17, una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, se disputa en el estadio Monumental bajo el arbitraje de Darío Herrera. La televisación está a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que la plataforma Disney+ Premium transmite el compromiso vía streaming. Además, canchallena.com ofrece el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real.

El Millonario llega en el segundo puesto del Grupo B con 26 unidades, tres menos que el líder, Independiente Rivadavia. El equipo de Eduardo Coudet encadena resultados positivos tras superar 2 a 0 a Racing en el Cilindro de Avellaneda y 1 a 0 a Carabobo por la Copa Sudamericana. Sin embargo, el DT tiene que reacomodar el equipo tras sufrir bajas sensibles. Fausto Vera padece un esguince leve en la rodilla derecha y Juan Fernando Quintero sufrió un desgarro grado 1 en el psoas izquierdo. Ante este panorama, crece la posibilidad del ingreso de Kendry Páez, figura ante los venezolanos, para modificar el esquema táctico.

Eduardo 'Chacho' Coudet tendrá que encontrar el reemplazante ideal de Fausto Vera para el Superclásico LUIS ROBAYO - AFP

El xeneize, por su parte, ocupa el cuarto lugar de la zona A con 21 puntos, los mismos que Talleres pero con mayor diferencia de gol. En su presentación previa por el torneo local, el equipo dirigido Claudio Ubeda igualó 1 a 1 ante Independiente, mientras que en la Copa Libertadores mostró un nivel sólido al golear 3 a 0 a Barcelona. Pese al buen presente, el DT también perdió a una pieza clave: Agustín Marchesín, quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Ante esta ausencia, Leandro Brey será el ‘1′ de Boca.

La probable formación de River incluye a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kevin Castaño o Kendry Páez, Ian Subiabre o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Por el lado de Boca, el once inicial tiene más certezas y sería con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Adam Bareiro, ex-jugador de River, afrontará su primer Superclásico con la camiseta de Boca Esteban Felix - AP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el Superclásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.14 contra los 3.69 que se repagan por un hipotético triunfo de Boca. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.08.

Posibles formaciones