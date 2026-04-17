Octavos de final del Torneo Apertura 2026, en vivo: así se definen los clasificados a los playoffs

La primera etapa del Torneo Apertura 2026 entró en su recta final, pero hay apenas un equipo clasificado a octavos de final: Independiente Rivadavia. A falta de tres fechas para que finalice la etapa regular, quedan 15 cupos vacantes que se irán definiendo con el correr de los partidos. Las plazas se otorgan a los ocho primeros de cada grupo, que luego se cruzarán en llaves de eliminación directa. Los detalles de todos los partidos se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

En la zona A aún no hay equipos clasificados. Por el momento, en orden y en la previa de esta fecha 15, los que avanzarían a la próxima ronda serían Vélez (25 puntos), Estudiantes de La Plata (24), Lanús (22), Boca y Talleres (21), Unión y Defensa y Justicia (19), e Independiente (18), que supera en la tabla a San Lorenzo por diferencia de gol (+3 contra cero). Más atrás, se ilusionan con escalar posiciones Instituto (17) y Platense (16), campeón del Apertura 2025.

Vélez lidera la tabla de posiciones del Grupo A y necesita dos puntos para clasificarse a octavos Fotobaires / Santiago Viana

En la B, en tanto, la Lepra mendocina, de altísimo nivel en lo que va del 2026, tiene 29 puntos y se metió en octavos con tres fechas de anticipación, aún con un calendario más apretado por su participación en la Copa Libertadores, en la que lidera el Grupo C con puntaje ideal y ya hizo historia al ganarle a Fluminense en el Maracaná. El resto de los clasificados, hasta ahora, serían River (26), Argentinos Juniors (23), Belgrano (22), Rosario Central (21), Huracán (20), Barracas Central (19) y Tigre (18), que estaría dejando afuera a Racing por diferencia de gol (+4 contra +2).

La ubicación en la que termine cada equipo es importante porque a partir de ello se definirá la localía en los cruces de octavos de final en adelante, a excepción de la final, que sería el 24 de mayo. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

Así están los octavos de final del Torneo Apertura 2026

(1A) Vélez vs. Tigre (8B)

(4B) Belgrano vs. Talleres (5A)

(2B) River vs. Defensa y Justicia (7A)

(3A) Lanús vs. Huracán (6B)

(1B) Independiente Rivadavia vs. Independiente (8A)

vs. Independiente (8A) (4A) Boca vs. Rosario Central (5B)

(2A) Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central (7B)

(3B) Argentinos Juniors vs. Unión (6A)

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones en la previa de la fecha 15.

Independiente Rivadavia, el mejor equipo del fútbol argentino en lo que va del 2026, ya se metió en octavos Silvia Izquierdo - AP

En el Torneo Apertura 2026 los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos en cada grupo y, además, cada conjunto disputa un interzonal y un clásico. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzan a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.

La temporada continuará en el segundo semestre, después del Mundial 2026, con el Torneo Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.