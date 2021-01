Pol Fernández volverá a Racing, en el que fue campeón en 2019.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2021 • 23:59

Allá, por noviembre, Guillermo "Pol" Fernández, decidió no continuar en Boca, que ya tenía todo acordado con Cruz Azul, de México, dueño de su pase, para hacer uso de la opción de compra. A partir de eso, Racing, club en el cual el volante fue campeón en 2019, depositó su interés en Fernández, que en las próximas horas se convertirá en el primer refuerzo de la Academia en 2021.

Según un comunicado de Boca en su momento, Fernández había comunicado que no quería continuar, y que ante eso el club no utilizaría la opción de compra. La situación llevó a que el Consejo de Fútbol, liderado por Juan Román Riquelme, tomara la decisión, avalada por el cuerpo técnico, de no tenerlo más en cuenta hasta que el 31 de diciembre dejara la entidad. Incluso, el entrenador Miguel Ángel Russo, habitualmente cauto, fue contundente al expresarse sobre el tema: "Pol Fernández no es más jugador de Boca. No hay marcha atrás".

Así finalizó el segundo ciclo del volante en Boca, su club de origen. Se habló de un posible arribo a Celta, de Vigo, al que dirige Eduardo Coudet, con quien Fernández fue campeón en la Academia. Se habló acerca de una posible llegada a River, pero el rumor fue desmintido rápidamente. Al final del túnel apareció una luz blanca y celeste para el futbolista de 29 años: llamados desde Racing, del presidente Víctor Blanco, del manager Rubén Capria y del flamante entrenador Juan Antonio Pizzi, sedujeron a Fernández, que aceptó regresar a Avellaneda.

Los goles de Pol Fernández en Racing

La idea de Racing es incorporarlo en préstamo con obligación de compra. Por estos días, la institución no está en condiciones de pagar los 4.000.000 de dólares de su pase, pero confía en que Cruz Azul baje la pretensión. Hay más: el club mexicano tiene una vieja deuda con el argentino, de cuando le compró los derechos del mismo futbolista por 5.000.000.

Boca decidió no tener más en cuenta a Pol Fernández cuando el mediocampista no quiso renovar su vínculo con el club, a pesar del protagonismo que tenía en el equipo. Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

Juan Antonio Pizzi sabe además que Racing no puede invertir mucho en el armado de un plantel. El propio entrenador admitió que serán analizados unos pocos casos puntuales para incorporar. Por lo pronto, todo parece dado como para que en breve Pol Fernández se vista de blanco y celeste otra vez. Con un gran recuerdo y la expectativa de repetir, y aun superar, aquella vivencia de 2019.

Conforme a los criterios de Más información