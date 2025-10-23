Polémicas y arquerazos en Flamengo vs. Racing: tres goles anulados y dos atajadas descomunales

En el Maracaná, Racing no pudo con Flamengo en un partido intenso, de máxima tensión emocional y psicológica. Con la obligación de los 22 futbolistas de estar concentrado los más de 90 minutos que duró el encuentro.

Y si bien la derrota por la mínima diferencia parece un escenario de una posible remontada, Racing sabe que se le escapó la chance de rescatar un 0 a 0 que hubiera sido todavía más positivo de cara al desquite de las semifinales de la Copa Libertadores, en Avellaneda.

Pero el partido tuvo de todo. Y en esa búsqueda de ambos equipos de ganarlo se produjeron tres acciones que terminaron con la pelota en el fondo de la red, pero los goles no fueron convalidados.

La primera se dio a los 23 minutos del primer tiempo. Entonces, Luiz Araújo definía de primera con un zurdazo que derrotaba la resistencia del arquero racinguista y marcaba el 1 a 0. Sin embargo, pero el uruguayo estaba claramente adelantado y eso fue lo que sancionó el árbitro venezolano Jesús Valenzuela, a instancias del VAR.

Ya en la segunda mitad, Racing se puso en ventaja con un gol de cabeza de Santiago Sosa a los 11 minutos, tras un tiro de esquina. Sin embargo, en el impulso le dio un codazo a un rival en la cabeza y por esa acción el juez sancionó tiro libre en favor del local y el tanto no fue convalidado.

Cuando el partido ingresó en su etapa decisiva y Flamengo fue con todo a buscar la victoria y otra vez se gritó en el Maracaná que no valió. Fue a los 36 minutos del complemento, cuando Lino, con un cabezazo perfecto y por arriba del arquero, venció la resistencia de Cambeses. Sin embargo, para alivio de la Academia, el VAR confirmó lo que se suponía y el tanto se anuló por posición adelantada.

Además de esos tres tantos anulados, los arqueros de ambos equipos fueron protagonistas de soberbias atajadas.

El primero en lucirse fue Agustín Rossi, que a los 33 minutos de la primera etapa exhibió sus grandes reflejos para desviar con su brazo derecho y toque a la carrera de Agustín Almendra a la salida de un corner desde la derecha. El guardavalla que supo destacarse en Boca se esforzó para sacar el balón por arriba del travesaño y que todo Flamengo respire.

Casi una hora más tarde, a los 31 minutos del complemento, Cambeses hizo una de las mejores atajadas del año para evitar la caída de su valla.

El que tuvo el gol fue Lino, que desde una posición inmejorable para convertir el 1 a 0, sacó un potente remate esquinado. Pero el arquero de Racing se arrojó hacia su derecha y pudo desviar la pelota al corner.

La Academia se vuelve de Río de Janeiro con un sabor agridulce. Porque si bien la derrota por la mínima diferencia parece ser un escenario posible de remontar el miércoles próximo en Avellaneda, lo cierto es que el equipo estuvo muy cerca de volverse con un empate.

El tanto de Marcos Rojo, en contra luego de un remate de Carrascal que se iba, a dos minutos del final del tiempo reglamentario fue un balde de agua fría para el equipo dirigido por Gustavo Costas. Ya en tiempo agregado, se produjo un hecho curioso: en una pelota sobre un costado del campo, Marcos Rojo golpeó con el brazo a Santiago Sosa -obviamente, sin intención- al ir a tratar de cabecear en lo alto. A Sosa se lo vio visiblemente dolorido por la acción, impactado cerca del ojo derecho y con la boca lastimada.

Facundo Cambeses fue la gran figura del partido, con atajadas soberbias que sostuvieron a la Academia, que en el Cilindro intentará darlo vuelta.