Polonia vs. Rumania por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Polonia y Rumania, correspondiente al grupo B4, se disputará este viernes 2 de octubre a las 15.45 h en el estadio PGE Narodowy, ubicado en la ciudad de Warsaw.

El presente de ambos equipos

Ambos seleccionados buscarán recuperarse en este compromiso tras haber tropezado en sus presentaciones previas. Polonia llega con el objetivo de revertir la imagen dejada tras perder 3-1 ante Suecia en su última salida al campo. Por su parte, el conjunto de Rumania también arriba con la necesidad de sumar puntos tras su reciente derrota por 4-2 ante Bosnia and Herzegovina.

Números a tener en cuenta

El duelo en el PGE Narodowy representa una oportunidad vital para reacomodarse en la tabla de posiciones del grupo B4. Dada la paridad en los resultados de la última fecha, la efectividad en las áreas será determinante para definir el rumbo del encuentro, considerando la fragilidad defensiva que ambos equipos mostraron en sus presentaciones anteriores.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, el resultado es trascendental para no perder terreno en la lucha por el liderazgo de la zona. Tras los resultados adversos en la jornada anterior, tanto Polonia como Rumania necesitan sumar de a tres para mantenerse en competencia y escalar posiciones en la tabla del grupo B4 en esta edición 2026 de la Liga de Naciones.