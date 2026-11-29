Córdoba se transformó para River en este 2026 en una escala que provocó variadas consecuencias en su recorrido. En mayo, en el estadio Kempes, la derrota ante Belgrano en la final del Apertura dejó a Eduardo Coudet tan maltrecho que ya no tuvo margen de recuperación. Hace poco más de un mes, la gestión de Leonardo Ponzio venía envuelta en dudas y el 3-0 sobre Belgrano mostró a su equipo con una autoridad futbolística que no traía.

Volvió a Córdoba para clasificarse a las semifinales del Clausura con un 1-0 sobre Instituto que se quedó muy corto para reflejar la amplia superioridad que desplegó sobre un rival que había finalizado primero en la Zona A y estaba invicto en su estadio de Alta Córdoba. Instituto prefirió descartar el Kempes para que influyera el factor campo, que por cierto estuvo en muy malas condiciones, con varias zonas amarillentas, por el recital que dio hace unos días María Becerra. Ninguno de esos factores compensaron las dos ausencias que sintió el equipo de Diego Flores: los jugadores de ataque Lázaro -ingresó en la última media hora y en un par de corridas hizo más que el resto de sus compañeros- y Luna.

Ponzio sigue el partido desde el banco de suplentes de la cancha de Instituto Mario Sar

Este River se permite ilusionar con más argumentos que hasta hace algo más de un mes. Enfrentará a Independiente en el Monumental, muy probablemente el sábado próximo. El propio Ponzio, que el domingo pasado dejó muy en claro que quiere dejar de ser técnico interino porque se siente preparado para ocupar el cargo, se refirió elípticamente a la posibilidad de ser campeón: “El resultado fue corto. Vinimos a una cancha en la que Instituto se hace fuerte. Fuimos superiores en todo sentido. Los muchachos se impusieron en todos los aspectos. El sueño que todos queremos se está acercando, no hay que dejarlo escapar. Estamos convencidos”.

Este River mostró un aplomo que no es habitual. Fue dominante, impuso condiciones, jugó a un ritmo alto durante no menos de 70 minutos. No pasó zozobras ante un Instituto que suele inquietar por arriba, colgando pelotas al área. Su noche, siendo muy buena, no fue completa por la falta de eficacia. Tuvo 18 remates (seis al arco). El déficit quedó más en evidencia porque falló dos penales: el de Sebastián Driussi dio en un poste y el de Thiago Almada fue despejado con las piernas por el arquero Ledesma.

Correa, de buena actuación, aunque sin eficacia ante el arco, maniobra entre Mosevich y Galván Mario Sar

Gonzalo Montiel había marcado el 1-0 con ese olfato e intuición más propios de un centro-delantero. El lateral apareció para recoger un despeje hacia adentro de Ledesma a un remate de media distancia del juvenil Santiago Espíndola. ¿Y por qué Montiel no se hizo cargo de los penales? Hay más de una explicación. Ya contra Aldosivi, quien convirtió el penal que le dio a la Argentina el tercer título le cedió la ejecución a Lucas Beltrán, que hasta ese momento no había convertido y necesitaba reencontrase con el gol.

El mismo criterio se aplicó anoche con Driussi, que no marca desde agosto. Almada venía de anotar de penal frente a Lanús. “Les pregunté a Seba y a Thiago y me dijeron que se tenían confianza”, expresó Montiel. ¿Qué dijo Ponzio sobre la designación de ejecutores? “Lo deciden ellos, ya pasó cuando se lo dieron a Beltrán. Practican todos y patea el que se tiene más confianza. Como me dijo un viejo sabio, solo erra un penal el que tiene el coraje para patearlo”.

Con la zaga Otamendi-Rivero, River mostró más firmeza que con la que integraban Martínez Quarta (suplente por segundo partido consecutivo)-Otamendi. De Ponzio se esperaba que supiera acomodar y hacer funcionar a los importantes refuerzos que llegaron en el último mercado de pases: Almada, Ángel Correa, Tobías Andrada. El técnico puede anotarse algunos méritos porque se nota una mayor sincronización colectiva, pero el acierto que quizá mejor habla de su ojo de entrenador es la elección de Espíndola, de 18 años, como volante central.

Ante Instituto -fue su tercer partido en primera división-, Espíndola ratificó las buenas impresiones que había dejado contra Lanús. Pasa muy bien la pelota, no pierde la posición, se mueve con soltura, es agresivo para marcar, se ofrece como receptor. En un puesto de máxima exigencia, Espíndola apareció para cubrir el inmenso hueco que, por diferentes motivos, dejaron otros tres jugadores: los lesionados Aníbal Moreno y Fausto Vera, y el juvenil Lucas Silva, desbordado por la responsabilidad en el clásico ante Boca en la Bombonera.

Espíndola, un juvenil que promete

Consultado por Espíndola, Ponzio sacó pecho: “Santi es un medio-centro mixto, posicional. Está en una edad para ser esponja e ir consumiendo todo lo que le decimos, y nos va a creer. Hace mucho tiempo que estoy en este club y lo vi crecer. Tuve charlas con él cuando estaba en su categoría, me ha preguntado miles de cosas. Tiene mucha personalidad, fue capitán en el seleccionado. Es un pibe ideal para exprimir”.

Espíndola fue uno de los más destacados en la selección argentina juvenil que participó en los recientes Juegos Sudamericanos, en Rosario. River pidió que lo desconvocaran para los entrenamientos que iba a realizar el Sub-20.

Oriundo de Rojas (Buenos Aires), Espíndola habló tras el partido con una sonrisa que descubría los brackets de su dentadura: “Mis compañeros me dan confianza, estoy tranquilo para entregar lo mejor. Trabajamos en la semana para tener mucha tenencia y recorrido con la pelota. Llegué a River en 2021, para la pre-novena. En 2022 pasé a la pensión, estuve cuatro años. A fin de año pasado me subieron a la reserva. Mis modelos son Enzo Pérez, por su posicionamiento, y Enzo Fernández, porque sabe llegar al área rival para que le quede la pelota”.