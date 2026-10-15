Ponzio dijo que quedó “conforme” con el partido de River ante Sarmiento y que pelear por la tabla anual es algo que “se verá”

Luego del empate por 1 a 1 ante Sarmiento de Junín, el entrenador de River, Leonardo Ponzio, aseguró que quedó “conforme” con el partido del Millonario -principalmente con el segundo tiempo- y se refirió a la tabla anual, en la cual su equipo quedó a cinco puntos de la clasificación a la Copa Libertadores con 46 puntos. El exfutbolista declaró que le quedan “cuatro finales” y afirmó que el conjunto de Núñez debe “pensar en el hoy”.

“En el segundo tiempo estuvimos un poco más conformes de lo que pretendíamos. En el primero también tuvimos situaciones pero ahí fue un partido más trabado. En cuanto a pelear por la tabla anual, se verá. Hay que seguir sumando. Teníamos cinco finales y ahora tenemos cuatro. Hay que seguir pensando en el hoy. Sumar, a veces en cierto punto, viene bien, pero siempre vamos a buscar los tres puntos”, señaló durante la conferencia de prensa.

"LO DE LA TABLA ANUAL SE VERÁ" 👀 🏆



La palabra de LEONARDO PONZIO luego del empate de River ante Sarmiento de Junín en el Clausura.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/lqtnqVsEhE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 15, 2026

Asimismo, Ponzio minimizó la falta de goles de River y marcó que “no es preocupante” mientras se generen situaciones para convertir. El entrenador sostuvo que su equipo tiene juego pero le falta “ese segundo que hace la diferencia para convertir”. “Yo voy a seguir insistiendo sobre lo que tenemos. Seguramente los propios jugadores se dan cuenta también de las situaciones que creamos. Se trata de practicar y entrenar, y, a la vez, darle la vuelta porque, si fuésemos más eficaces a la hora de ejecutar, los partidos se harían más cómodos”, sentenció.

En otro tramo de la rueda de prensa, a Ponzio le preguntaron sobre los rumores que sostienen que Ramón Díaz podría asumir como DT del Millonario a partir de 2027. Al respecto, el entrenador le restó importancia a las versiones y respondió: “Respeto la pregunta porque podía llegar. River es hoy. Para proyectar lo que viene el año que viene hay que ganar lo que queda. Y más no puedo decir. La sensación de este club, que lo conozco, es que, si no vivís el hoy, después es tarde”.

El panorama de River

A falta de cuatro fechas para el final del campeonato -sin contar los playoff-, el conjunto de Núñez acumula 17 puntos en el Torneo Clausura y se encuentra fuera de la zona de clasificación a los duelos de eliminación directa. Está en el puesto 9, por detrás de Barracas Central e Independiente Rivadavia, que tienen 18 unidades.

A su vez, River también piensa en la tabla anual, la cual también le otorga un título al campeón y define qué equipos clasifican a cada copa internacional de cara a 2027. En este torneo, que consiste en la acumulación de puntos a lo largo de todo el año-, el Millonario se encuentra en el puesto 8, con 46 unidades. De esta manera, está en zona de acceso a la Sudamericana, ya que los primeros tres pasan a la Libertadores. De momento, el tercero es Argentinos Juniors, que suma 51 unidades.

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