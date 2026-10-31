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Por dónde pasan Acassuso vs. Ferro y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la última fecha del Grupo A de la Primera Nacional se disputa este sábado a las 15 en el estadio Ciudad de Caseros

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Ferro depende de sí mismo para quedarse con la Zona A de la Primera Nacional: debe ganarle a Acassuso, ya descendido
Ferro depende de sí mismo para quedarse con la Zona A de la Primera Nacional: debe ganarle a Acassuso, ya descendido@FerroOficial

Este sábado se enfrentan Acassuso y Ferro en un partido correspondiente a la fecha 36 del Grupo A de la Primera Nacional 2026, con mucho en juego para el equipo del Oeste. Juegan en el estadio Ciudad de Caseros, a partir de las 15 (horario argentino), con arbitraje de Pablo Giménez y transmisión de streaming a través de la plataforma LPF Play, que requiere de una suscripción para poder acceder al contenido. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Los Quemeros ya descendieron a la Primera B, la tercera categoría local entre los clubes directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al igual que San Miguel. Están penúltimos en su zona y ya no tiene chances de salvarse, por lo que el resultado de este cruce será anecdótico para ellos. El Verde, por su parte, está a un paso de la final por el primer ascenso a la Liga Profesional y se trata de un momento histórico para el club. Se mantiene en el primer lugar del Grupo A con 65 puntos, dos más que Godoy Cruz.

Además este sábado quedarán determinados los Reducidos, mini torneos de siete equipos por zona que pelearán por el segundo ascenso a la Primera División (2º al 8 y final entre ambos).

Ferro, un club histórico del fútbol argentino, sueña con volver a la Primera División
Ferro, un club histórico del fútbol argentino, sueña con volver a la Primera División Santiago Oroz

Acassuso vs. Ferro: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 15 (horario argentino) en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma LPF Play. El sitio fue gratuito, pero ahora requiere una suscripción activa para poder acceder al contenido. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Ferro corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.35 contra los 15.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Acassuso. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.50.

Las casas de apuestas ponen a Ferro como favorito al triunfo en el encuentro ante Acassuso
Las casas de apuestas ponen a Ferro como favorito al triunfo en el encuentro ante AcassusoSantiago Oroz

Posibles formaciones

  • Acassuso: Mariano Monllor; Román Etcheverri, Santiago Bellatti, Joel Ghirardello, Alex Ruíz; Kevin Dubini, Joaquín Postigo, Agustín Hermoso, Valentín Serrano; Ramiro Reynoso y Tomás Rodríguez.
  • Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Federico Tévez, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Lautaro Parisi, Nicolás Reniero y Emanuel Dening.

Cronograma y resultados de la última fecha de la Primera Nacional 2026

Zona A

Sábado 31 de octubre

  • 15: San Telmo vs. Central Norte
  • 15: Acassuso vs. Ferro
  • 15: San Miguel vs. Deportivo Madryn
  • 15: Godoy Cruz vs. Almirante Brown
  • 15.30: Deportivo Morón vs. Ciudad de Bolívar
  • 15.30: Los Andes vs. Mitre
  • 17: Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba

Domingo 1 de noviembre

  • 18: Colón vs. Defensores de Belgrano

Lunes 2 de noviembre

  • 13: All Boys vs. Estudiantes

Zona B

Sábado 31 de octubre

  • 15: San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy
  • 15: Güemes vs. Temperley
  • 15: Tristán Suárez vs. Deportivo Maipú
  • 15: Agropecuario vs. Almagro
  • 15: Atlanta vs. Midland

Domingo 1 de noviembre

  • 18.30: San Martín de Tucumán vs. Colegiales
  • 19: Gimnasia y Tiro vs. Quilmes

Lunes 2 de noviembre

  • 15: Chacarita vs. Nueva Chicago
  • 15: Atlético de Rafaela vs. Patronato
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