Por dónde pasan Acassuso vs. Ferro y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan Acassuso y Ferro en un partido correspondiente a la fecha 36 del Grupo A de la Primera Nacional 2026, con mucho en juego para el equipo del Oeste. Juegan en el estadio Ciudad de Caseros, a partir de las 15 (horario argentino), con arbitraje de Pablo Giménez y transmisión de streaming a través de la plataforma LPF Play, que requiere de una suscripción para poder acceder al contenido. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Los Quemeros ya descendieron a la Primera B, la tercera categoría local entre los clubes directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al igual que San Miguel. Están penúltimos en su zona y ya no tiene chances de salvarse, por lo que el resultado de este cruce será anecdótico para ellos. El Verde, por su parte, está a un paso de la final por el primer ascenso a la Liga Profesional y se trata de un momento histórico para el club. Se mantiene en el primer lugar del Grupo A con 65 puntos, dos más que Godoy Cruz.

Además este sábado quedarán determinados los Reducidos, mini torneos de siete equipos por zona que pelearán por el segundo ascenso a la Primera División (2º al 8 y final entre ambos).

Ferro, un club histórico del fútbol argentino, sueña con volver a la Primera División Santiago Oroz

Acassuso vs. Ferro: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 15 (horario argentino) en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma LPF Play. El sitio fue gratuito, pero ahora requiere una suscripción activa para poder acceder al contenido. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Ferro corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.35 contra los 15.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Acassuso. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.50.

Las casas de apuestas ponen a Ferro como favorito al triunfo en el encuentro ante Acassuso Santiago Oroz

Posibles formaciones

Acassuso : Mariano Monllor; Román Etcheverri, Santiago Bellatti, Joel Ghirardello, Alex Ruíz; Kevin Dubini, Joaquín Postigo, Agustín Hermoso, Valentín Serrano; Ramiro Reynoso y Tomás Rodríguez.

: Mariano Monllor; Román Etcheverri, Santiago Bellatti, Joel Ghirardello, Alex Ruíz; Kevin Dubini, Joaquín Postigo, Agustín Hermoso, Valentín Serrano; Ramiro Reynoso y Tomás Rodríguez. Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Federico Tévez, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Lautaro Parisi, Nicolás Reniero y Emanuel Dening.

Cronograma y resultados de la última fecha de la Primera Nacional 2026

Zona A

Sábado 31 de octubre

15: San Telmo vs. Central Norte

15: Acassuso vs. Ferro

15: San Miguel vs. Deportivo Madryn

15: Godoy Cruz vs. Almirante Brown

15.30: Deportivo Morón vs. Ciudad de Bolívar

15.30: Los Andes vs. Mitre

17: Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba

Domingo 1 de noviembre

18: Colón vs. Defensores de Belgrano

Lunes 2 de noviembre

13: All Boys vs. Estudiantes

Zona B

Sábado 31 de octubre

15: San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy

15: Güemes vs. Temperley

15: Tristán Suárez vs. Deportivo Maipú

15: Agropecuario vs. Almagro

15: Atlanta vs. Midland

Domingo 1 de noviembre

18.30: San Martín de Tucumán vs. Colegiales

19: Gimnasia y Tiro vs. Quilmes

Lunes 2 de noviembre