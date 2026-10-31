Por dónde pasan Acassuso vs. Ferro y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro correspondiente a la última fecha del Grupo A de la Primera Nacional se disputa este sábado a las 15 en el estadio Ciudad de Caseros
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Este sábado se enfrentan Acassuso y Ferro en un partido correspondiente a la fecha 36 del Grupo A de la Primera Nacional 2026, con mucho en juego para el equipo del Oeste. Juegan en el estadio Ciudad de Caseros, a partir de las 15 (horario argentino), con arbitraje de Pablo Giménez y transmisión de streaming a través de la plataforma LPF Play, que requiere de una suscripción para poder acceder al contenido. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
Los Quemeros ya descendieron a la Primera B, la tercera categoría local entre los clubes directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al igual que San Miguel. Están penúltimos en su zona y ya no tiene chances de salvarse, por lo que el resultado de este cruce será anecdótico para ellos. El Verde, por su parte, está a un paso de la final por el primer ascenso a la Liga Profesional y se trata de un momento histórico para el club. Se mantiene en el primer lugar del Grupo A con 65 puntos, dos más que Godoy Cruz.
Además este sábado quedarán determinados los Reducidos, mini torneos de siete equipos por zona que pelearán por el segundo ascenso a la Primera División (2º al 8 y final entre ambos).
Acassuso vs. Ferro: cómo ver online
El encuentro está programado para este sábado a las 15 (horario argentino) en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma LPF Play. El sitio fue gratuito, pero ahora requiere una suscripción activa para poder acceder al contenido. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Ferro corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.35 contra los 15.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Acassuso. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.50.
Posibles formaciones
- Acassuso: Mariano Monllor; Román Etcheverri, Santiago Bellatti, Joel Ghirardello, Alex Ruíz; Kevin Dubini, Joaquín Postigo, Agustín Hermoso, Valentín Serrano; Ramiro Reynoso y Tomás Rodríguez.
- Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Federico Tévez, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Lautaro Parisi, Nicolás Reniero y Emanuel Dening.
Cronograma y resultados de la última fecha de la Primera Nacional 2026
Zona A
Sábado 31 de octubre
- 15: San Telmo vs. Central Norte
- 15: Acassuso vs. Ferro
- 15: San Miguel vs. Deportivo Madryn
- 15: Godoy Cruz vs. Almirante Brown
- 15.30: Deportivo Morón vs. Ciudad de Bolívar
- 15.30: Los Andes vs. Mitre
- 17: Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba
Domingo 1 de noviembre
- 18: Colón vs. Defensores de Belgrano
Lunes 2 de noviembre
- 13: All Boys vs. Estudiantes
Zona B
Sábado 31 de octubre
- 15: San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy
- 15: Güemes vs. Temperley
- 15: Tristán Suárez vs. Deportivo Maipú
- 15: Agropecuario vs. Almagro
- 15: Atlanta vs. Midland
Domingo 1 de noviembre
- 18.30: San Martín de Tucumán vs. Colegiales
- 19: Gimnasia y Tiro vs. Quilmes
Lunes 2 de noviembre
- 15: Chacarita vs. Nueva Chicago
- 15: Atlético de Rafaela vs. Patronato
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