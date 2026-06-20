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Por dónde pasan Alemania vs. Costa de Marfil y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este sábado a las 17 (horario argentino) en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá, con arbitraje del paraguayo Juan Benítez

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Nico Schlotterbeck convirtió uno de los tantos de Alemania en la goleada 7 a 1 ante Curazao; sería titular este sábado
Nico Schlotterbeck convirtió uno de los tantos de Alemania en la goleada 7 a 1 ante Curazao; sería titular este sábadoKaren Warren - AP

Este sábado se enfrentan Alemania y Costa de Marfil por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. El seleccionado europeo parte como claro favorito ante un rival que quiere dar el batacazo. Juegan en el BMO Field de Toronto, Canadá, a partir de las 17 (horario argentino), con arbitraje del paraguayo Juan Benítez, televisación de Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

Los teutones consiguieron la mayor goleada de todo la primera fecha de la Copa del Mundo. En Houston, Estados Unidos, golearon a Curazao por 7 a 1 con un doblete de Kai Havertz y sendas anotaciones de Félix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav (Livano Comenencia puso el 1 a 1 parcial para los caribeños). El combinado marfileño, por su parte, le ganó 1 a 0 a Ecuador en Seattle con un gol agónico de Amad Diallo.

Alemania no le dio chances a Curazao en la primera fecha del Mundial y le ganó por 7 a 1
Alemania no le dio chances a Curazao en la primera fecha del Mundial y le ganó por 7 a 1Karen Warren - AP

Alemania vs. Costa de Marfil: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) en Toronto, Canadá, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané o Deniz Undav, Jamal Musiala, Florian Wirtz; y Kai Havertz.
  • Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Stephane Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo o Bazoumana Touré, Yan Diomande; Nicolas Pépé y Ange-Yoan Bonny o Elye Wahi.

Fixture y resultados del Grupo E del Mundial 2026

Fecha 1

Fecha 2

  • Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto.
  • Curazao vs. Ecuador – Sábado 20 de junio a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
El estadio BMO Field de Toronto, Canadá, será la sede del partido entre Alemania y Costa de Marfil
El estadio BMO Field de Toronto, Canadá, será la sede del partido entre Alemania y Costa de MarfilSammy Kogan - The Canadian Press

Fecha 3

  • Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
  • Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio a las 17 en el estadio de Philadelphia.
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