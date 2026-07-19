Por dónde pasan Argentina vs. España hoy y qué canal lo transmite en vivo

Este domingo se enfrentan la selección argentina y España por la final del Mundial 2026. El ganador de este cruce se quedará con el título más importante del mundo y bordará una nueva estrella en su escudo. Juegan en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino), con arbitraje del esloveno Slavko Vincic, televisación de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

Para meterse en la pelea por el título, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi dejó en el camino a Inglaterra por 2 a 1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez (Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico). La Furia Roja, por su parte, eliminó nada menos que a Francia, que llegó como gran favorita, por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro.

La selección argentina derrotó a Inglaterra en las semifinales e irá por el bicampeonato consecutivo JEWEL SAMAD - AFP

Argentina vs. España: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

TV Pública.

Disney+ Premium.

Paramount+.

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.

: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez. España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz o Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena o Nico Williams; y Mikel Oyarzábal.

Resultados de Argentina en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo J: Victoria 3 a 0 vs. Argelia - Tres goles de Lionel Messi.

- Tres goles de Lionel Messi. Fecha 2 del Grupo J: Victoria 2 a 0 vs. Austria - Dos goles de Lionel Messi.

- Dos goles de Lionel Messi. Fecha 3 del Grupo J: Victoria 3 a 1 vs. Jordania - Goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi (Mousa Al-Tamari descontó para los asiáticos).

- Goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi (Mousa Al-Tamari descontó para los asiáticos). 16vos de final: Victoria 3 a 2 vs. Cabo Verde - Goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Diney en contra (Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos de los africanos).

- Goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Diney en contra (Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos de los africanos). Octavos de final: Victoria 3 a 2 vs. Egipto - Goles de Cristian ‘Cuti’ Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández (Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko anotaron los tantos de los africanos).

- Goles de Cristian ‘Cuti’ Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández (Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko anotaron los tantos de los africanos). Cuartos de final: Victoria 3 a 1 vs. Suiza - Goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (Dan Ndoye empató transitoriamente para los europeos).

- Goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (Dan Ndoye empató transitoriamente para los europeos). Semifinal: Victoria 2 a 1 vs. Inglaterra - Goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez (Anthony Gordon puso en ventaja parcial a los europeos).

El cabezazo de Lautaro Martínez para poner el 2 a 1 definitivo de la selección argentina ante Inglaterra Jacob Kupferman - FR171784 AP

Resultados de España en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo H: Empate 0 a 0 con Cabo Verde.

Fecha 2 del Grupo H: Triunfo 4 a 0 vs. Arabia Saudita - Dos goles de Mikel Oyarzábal y uno de Lamine Yamal y Hassan Tambakti en contra.

- Dos goles de Mikel Oyarzábal y uno de Lamine Yamal y Hassan Tambakti en contra. Fecha 2 del Grupo H: Triunfo 1 a 0 vs. Uruguay - Gol de Álex Baena.

- Gol de Álex Baena. 16vos de final: Triunfo 3 a 0 vs. Austria - Dos goles de Mikel Oyarzábal y uno de Pedro Porro.

- Dos goles de Mikel Oyarzábal y uno de Pedro Porro. Octavos de final: Triunfo 1 a 0 vs. Portugal - Gol de Mikel Merino.

- Gol de Mikel Merino. Cuartos de final: Triunfo 2 a 1 vs. Bélgica - Goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino (Charles De Ketelaere empató transitoriamente para los Diablos Rojos).

- Goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino (Charles De Ketelaere empató transitoriamente para los Diablos Rojos). Semifinal: Triunfo 2 a 0 vs. Francia - Goles de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro.