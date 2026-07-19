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Por dónde pasan Argentina vs. España hoy y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este domingo a las 16 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic

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Lionel Messi podría afrontar su último partido mundialista este domingo frente a España, con la ilusión de volver a levantar el trofeo
Lionel Messi podría afrontar su último partido mundialista este domingo frente a España, con la ilusión de volver a levantar el trofeoJUAN MABROMATA - AFP

Este domingo se enfrentan la selección argentina y España por la final del Mundial 2026. El ganador de este cruce se quedará con el título más importante del mundo y bordará una nueva estrella en su escudo. Juegan en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino), con arbitraje del esloveno Slavko Vincic, televisación de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

Para meterse en la pelea por el título, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi dejó en el camino a Inglaterra por 2 a 1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez (Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico). La Furia Roja, por su parte, eliminó nada menos que a Francia, que llegó como gran favorita, por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro.

La selección argentina derrotó a Inglaterra en las semifinales e irá por el bicampeonato consecutivo
La selección argentina derrotó a Inglaterra en las semifinales e irá por el bicampeonato consecutivoJEWEL SAMAD - AFP

Argentina vs. España: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • Telefé.
  • TyC Sports.
  • DSports.
  • TV Pública.
  • Disney+ Premium.
  • Paramount+.

Posibles formaciones

  • Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.
  • España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz o Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena o Nico Williams; y Mikel Oyarzábal.

Resultados de Argentina en lo que va del Mundial 2026

  • Fecha 1 del Grupo J: Victoria 3 a 0 vs. Argelia - Tres goles de Lionel Messi.
  • Fecha 2 del Grupo J: Victoria 2 a 0 vs. Austria - Dos goles de Lionel Messi.
  • Fecha 3 del Grupo J: Victoria 3 a 1 vs. Jordania - Goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi (Mousa Al-Tamari descontó para los asiáticos).
  • 16vos de final: Victoria 3 a 2 vs. Cabo Verde - Goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Diney en contra (Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos de los africanos).
  • Octavos de final: Victoria 3 a 2 vs. Egipto - Goles de Cristian ‘Cuti’ Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández (Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko anotaron los tantos de los africanos).
  • Cuartos de final: Victoria 3 a 1 vs. Suiza - Goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (Dan Ndoye empató transitoriamente para los europeos).
  • Semifinal: Victoria 2 a 1 vs. Inglaterra - Goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez (Anthony Gordon puso en ventaja parcial a los europeos).
El cabezazo de Lautaro Martínez para poner el 2 a 1 definitivo de la selección argentina ante Inglaterra
El cabezazo de Lautaro Martínez para poner el 2 a 1 definitivo de la selección argentina ante InglaterraJacob Kupferman - FR171784 AP

Resultados de España en lo que va del Mundial 2026

  • Fecha 1 del Grupo H: Empate 0 a 0 con Cabo Verde.
  • Fecha 2 del Grupo H: Triunfo 4 a 0 vs. Arabia Saudita - Dos goles de Mikel Oyarzábal y uno de Lamine Yamal y Hassan Tambakti en contra.
  • Fecha 2 del Grupo H: Triunfo 1 a 0 vs. Uruguay - Gol de Álex Baena.
  • 16vos de final: Triunfo 3 a 0 vs. Austria - Dos goles de Mikel Oyarzábal y uno de Pedro Porro.
  • Octavos de final: Triunfo 1 a 0 vs. Portugal - Gol de Mikel Merino.
  • Cuartos de final: Triunfo 2 a 1 vs. Bélgica - Goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino (Charles De Ketelaere empató transitoriamente para los Diablos Rojos).
  • Semifinal: Triunfo 2 a 0 vs. Francia - Goles de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro.
Mikel Oyarzábal convirtió cinco goles en lo que va del Mundial, el último de ellos en la semifinal ante Francia
Mikel Oyarzábal convirtió cinco goles en lo que va del Mundial, el último de ellos en la semifinal ante FranciaJulio Cortez - AP
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